車鼓陣保存者施朝養辭世 文化部將頒贈旌揚狀

彰化縣傳統表演藝術「車鼓陣」保存者施朝養昨天辭世，享耆壽93歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部也將頒發旌揚狀表彰其貢獻。

根據文化部今天發布新聞稿，李遠表示，「車鼓陣」是台灣民俗節慶的傳統表演藝術，亦是台灣獨有的無形文化資產，施朝養長年致力推廣及傳承車鼓陣，為傳統表演藝術保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

新聞稿指出，施朝養1932年生於彰化縣和美鎮，15歲起跟著父親習藝，擅長演出「丑」角，1983年起投入社區營造工作，傳授車鼓陣技藝，1988年成立「和美雅溝才藝車鼓陣」，成為在地文化凝聚力的支點。

施朝養以宏亮嗓音、押韻流暢的台語、生動的音樂曲調及唱詞，以及表現維妙維肖逗趣的小戲歌舞，將常民生活與民俗慶典表現在車鼓陣藝術中，傳承彰化地區「做活戲」的車鼓陣藝術，彰化縣政府於2021年登錄為傳統表演藝術「車鼓陣」保存者。

文化部表示，車鼓陣藝術早年因民俗歲時慶典在彰化縣和美、線西、伸港、福興、芳苑、二林、竹塘、溪州等地區蓬勃發展，其語言內容反映農村社會的生活型態，具有民間藝術之美。施朝養傳授車鼓陣技藝，傳承遍及彰化地區，為車鼓陣文化推廣與傳承不遺餘力。