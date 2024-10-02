台鐵對號列車、南迴線停駛 部分區間車及支線行駛

全台今天都放颱風假，台鐵對號列車及南迴線都停駛，部分區間車及支線列車仍正常行駛。

台鐵公司上午發布新聞稿，西部幹線及東部幹線對號列車全部停駛，西部幹線區間（快）車，基隆與彰化間正常行駛，並視風雨狀況調整，彰化與枋寮間視風雨狀況機動行駛；東部幹線區間（快）車，下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整，上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

花蓮與台東間區間車則正常行駛，並視風雨狀況調整。

支線部分，平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整，集集線、沙崙線全部停駛。

台鐵說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，旅客所購買的各級列車車票，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。