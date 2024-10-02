台鐵對號列車、南迴線停駛 部分區間車及支線行駛
全台今天都放颱風假，台鐵對號列車及南迴線都停駛，部分區間車及支線列車仍正常行駛。
台鐵公司上午發布新聞稿，西部幹線及東部幹線對號列車全部停駛，西部幹線區間（快）車，基隆與彰化間正常行駛，並視風雨狀況調整，彰化與枋寮間視風雨狀況機動行駛；東部幹線區間（快）車，下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整，上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。
花蓮與台東間區間車則正常行駛，並視風雨狀況調整。
支線部分，平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整，集集線、沙崙線全部停駛。
台鐵說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，旅客所購買的各級列車車票，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言