氣象署最新風雨預測 18縣市明天有機會颱風連假

中度颱風山陀兒今天上午9時的中心位置在高雄的西南方約160公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署持續發布中度颱風山陀兒海上陸上颱風警報。

根據氣象署今天上午10時公布的最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），有台北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣達雨量警戒值停班課標準。

今晚風力部分達標有台東縣、蘭嶼綠島、恆春半島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

明天凌晨0時至上午6時風力達標縣市有桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

全國各縣市今天停班停課，綜合風雨預測資料，明天有機會放颱風假的縣市包括：台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

氣象署表示，山陀兒颱風過去3小時近似滯留，中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

陸上警報：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。海上警報：台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各沿海及離島風浪明顯偏大且有長浪發生，尤其西南部沿海及恆春半島易有8至10米浪高，中部以北、花東沿海及澎湖亦有5米以上浪高，應避免前往海邊活動。

氣象署發布陸上強風特報，今天各地風力逐漸增強，臺南以南地區、桃園至嘉義及台東沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有11至13級強陣風，桃園至雲林、嘉義縣、台東地區及新北沿海空曠地區易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風。

颱風接近，台灣西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌；屏東、高雄、台南、嘉義應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台之盆景等應妥善放置。