明華園大稻埕再現好戲 傳統新編雙重呈現

明華園總團策劃再現藝術家族拿手雙大戲，5、6日在台北大稻埕戲苑連番上演，包含藝華園的本土新編「金娘」與黃字團的傳統好戲「三抄府」，由新生代演員詮釋，展現當代歌仔戲多樣面貌。

明華園透過新聞稿表示，本週六率先由藝華園戲劇團的「金娘」登場，改編自「流氓教授」林建隆原住民史詩小說「刺桐花之戰：西拉雅台灣女英雄金娘的故事」，描述2百多年前，台灣3大民變之一的林爽文事件，帶領族人反清卻被遺忘的西拉雅女英雄「金娘」。

明華園黃字團隔天則帶來演義小說「孫龐演義」的「三抄府」本劇為明華園老團主陳明吉拿手好戲，由明華園首席編導陳勝國以現代劇場編導手法重新編寫，敘述孫臏受到龐涓陷害被削足後裝瘋，朱亥將其藏匿於家中，引來龐涓多次抄府，在孫臏的巧計安排下，與龐涓碰撞出詼諧逗趣的火花。

明華園總團長陳勝福表示，台北大稻埕是傳統藝術很重要的據點，早期就有「戲窟」之稱，傳統表演藝術活動興盛，明華園藝術家族的青年演員這幾年將「大稻埕戲苑」作為作品發表的新據點，無論是全新的創作或是重新詮釋的舊作，藉由在大稻埕戲苑的演出，讓青年演員累積室內劇場的製作經驗。

陳勝福指出，這次演出特別讓長期在活躍在外台廟會，第3代當家的藝華園及黃字團推出雙大戲，希望能讓觀眾在同個周末，就能欣賞到新編和傳統的2種不同風格的歌仔戲。