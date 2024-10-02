農試所嘉義分所有棵逾百歲「山陀兒」 不推廣原因曝

「山陀兒」颱風來勢洶洶，山陀兒由泰國提供命名，民眾對颱風以 熱帶果樹「山陀兒」命名感到好奇，山陀兒在國內水果市場少見，1919年台灣總督府殖產局園藝試驗場嘉義支場（農業試驗所嘉義分所前身），從新加坡引進1棵山陀兒，樹齡105歲，農試所嘉義分所助理研究員蔡惠文說，山陀兒果肉味甜帶酸，種子果粒大，不具推廣經濟價值。

蔡惠文說，颱風以果樹「山陀兒」命名巧合，農試所嘉義分所栽種2棵，1棵1919年從新加坡引進，另1棵1980年自東南亞引進，做學術育種研究，印度及馬來半島原產，馬來群島各地有栽植，7至9月結果期。

山陀兒包藏種子，白色軟骨狀果肉，味甜帶酸，風味爽快，適於生食，唯其種子粒大，無經濟價值。馬來土人常使用醱酵，和米製麵，可釀製飲料製造果汁，果膏或罐頭。木材可作造船或家具用。樹生長迅速，可作行道樹，栽培海拔1000公尺以下地區，都可栽培，生育良好。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象. 老大洩天機」指出，「山陀兒」颱風名字由來當曲折，颱風命名由世界氣象組織颱風委員會成員提供，包括日本、美國、中國、香港、澳門等14個國家及地區，各自提供10個名字，總計140個名稱分5組輪流。不過每年委員會都會討論檢討，若曾造成重大災害或有爭議颱風名稱將除名。