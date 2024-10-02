蘇花公路搶通...和仁至崇德段上午開放3次 午後預警封閉

台９線蘇花公路和仁至崇德段，昨天下午搶通後開放2小時，晚間預警性封閉；今早公路單位人員完成路面清理，中午前8時、10時及12時三度開放通行，下午1時起將再度預警性封閉。台8線中橫公路東段的關原至太魯閣口維持預警性封路管制。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，一早路面巡查並完成清理後，台9線154.8k和仁至165.7K崇德段，今天上午8時至8時20分、10時至10時20分，及中午12時至下午1時，3次開放通行，請用路人依管制人員指揮通行。

依據氣象觀測資料，下午3時後颱風外圍環流及7級風暴風半徑，將帶來較大風雨，考量和仁到崇德段高位邊坡還是不穩定，和仁到崇德段將於下午1時後預警性封閉，再視風雨狀況決定恢復通行時間。