蘇花和仁至崇德段上午3次放行 下午1時後封閉
蘇花公路台9線和仁至崇德路段今天上午8時、10時及中午12時分別開放3次通行，因應颱風山陀兒影響，將於下午1時後預警性封閉。
公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，受颱風山陀兒外圍環流影響，蘇花公路台9線和仁至崇德路段（台9線154.8k~165.7K）昨天晚間6時起夜間預警封閉，今天上午完成路面清理後，開放3次通行。
開放通行時間為上午8時至8時20分、10時至10時20分及中午12時至下午1時。
南澳工務段指出，依據氣象情資，下午3時以後颱風外圍環流將進入蘇花公路南段，考量用路人車安全，和仁至崇德路段下午1時後預警性封閉，開放通行時間視雨勢狀況及路況另行公告。
台8線中橫公路關原至閣口路段，今天持續封閉。
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