南迴和南橫公路持續封閉 公路局：視狀況適度開放
南迴公路和南橫公路台東端昨晚預警性封閉，今天上午持續封閉。公路局表示，將視狀況適度開放或是取消封閉。
公路局南區養護工程分局大武段長陳永銘今天上午告訴中央社記者，南迴公路目前24小時累計雨量已達400毫米大豪雨等級，且路段中已有落石、土石流災害發生，為顧及用路人安全，台9線南迴公路太麻里新香蘭至大武段上午會持續預警性封閉；不過會視狀況適度開放或取消封閉。
關山工務段長林進芳表示，南橫公路台20線149公里至199公里（向陽至初來）路段，因受颱風山陀兒影響，為確保用路人安全，該路段已於1日下午5時實施預警性封閉，今天上午持續封閉，待颱風後道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通車。
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