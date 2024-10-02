山陀兒來襲 蘇花和仁至崇德今開放3次通行、下午1時起封閉

山陀兒颱風來襲，交通部公路局表示，截至今天上午8時，共預警性封閉13路段，其中，蘇花公路台9線和仁至崇德路段今開放3次通行，包括上午8時至8時20分、上午10時至10時20分及中午12時至下午1時，預計下午1時起實施預警性封閉。

公路局預警性封閉路段包括花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（關原至太魯閣口路段）、花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700（和仁至崇德路段）、高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700（勤和至復興路段）、台東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來路段）、花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線7K至25K+100（豐南至北源路段）、屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300（德文路口至神山路段）。