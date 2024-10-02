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氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

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氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
山陀兒颱風減弱為中度颱風，對台灣威脅仍不可小覷，今天全國停班停課。本報資料照片
山陀兒颱風減弱為中度颱風，對台灣威脅仍不可小覷，今天全國停班停課。本報資料照片

山陀兒颱風減弱為中度颱風，對台灣威脅仍不可小覷，今天全國停班停課。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據氣象署今天上午7時公布的最新風雨預測顯示，24小時累積雨量預測（今天上午8時至明天上午8時），有花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣達雨量警戒值停班課標準。

今天風力部分達標有台東縣、蘭嶼綠島、恆春半島、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。

而今晚6時至明天凌晨0時風力達標縣市有桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖縣、連江縣、金門縣。以上15個縣市今晚有機會放颱風假。颱風可能今天深夜至明天凌晨才登陸，風雨影響將持續至明天。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

今晚風力預測。圖／取自中央氣象署網站
今晚風力預測。圖／取自中央氣象署網站
24小時累積風雨預測圖。圖／取自中央氣象署網站今晚風力預測。圖／取自中央氣象署網站
24小時累積風雨預測圖。圖／取自中央氣象署網站今晚風力預測。圖／取自中央氣象署網站

停班停課 屏東縣 山陀兒颱風

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