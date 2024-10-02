山陀兒凌晨減弱中颱 高雄仍測得幾近10級陣風

山陀兒颱風今天凌晨由強烈颱風減弱為中度颱風，高雄市林園區在凌晨測得最大陣風9級強風，氣象站因颱風逼近，表示強風仍持續中，請民眾注意。

隨著山陀兒颱風慢慢接近陸地，今天可能在台南、高雄間登陸，今天凌晨4時20分，高雄氣象站在高雄市林園區汕尾氣象測站，測得最大瞬間風每秒17.8m公尺s到27公尺，相當於8到10級風。

今天清晨6時，中央氣象署的觀測資料，高雄林園汕尾測得的風力為6級，陣風已有9級，另在小港鳳鼻頭測得風力3級，陣風也有7級。

據網路「台灣颱風論壇」表示討論，山陀兒強度稍微漸弱，颱風已經被北方高空槽線勾到，會漸漸往台灣靠近，但因為過去一段時間滯留，登陸時間又再稍稍延後，比最一開始晚了近12小時，預估今天深夜至明天凌晨間，自台南、高雄登陸，登陸後強度大幅減弱，但因為減弱的太快，被高空槽線丟包

接著又被東北季風壓制，今天幾乎在台灣上空「慢慢走」，提醒民眾，登陸熱區仍會有猛烈致災性的風勢，別因為減弱為中度颱風就輕忽了。

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