快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

山陀兒凌晨減弱中颱 高雄仍測得幾近10級陣風

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
山陀兒颱風今天凌晨減弱中颱 ，高雄林園仍測得幾近10級陣風。圖／擷取自中央氣象署
山陀兒颱風今天凌晨減弱中颱 ，高雄林園仍測得幾近10級陣風。圖／擷取自中央氣象署

山陀兒颱風今天凌晨由強烈颱風減弱為中度颱風，高雄市林園區在凌晨測得最大陣風9級強風，氣象站因颱風逼近，表示強風仍持續中，請民眾注意。

隨著山陀兒颱風慢慢接近陸地，今天可能在台南、高雄間登陸，今天凌晨4時20分，高雄氣象站在高雄市林園區汕尾氣象測站，測得最大瞬間風每秒17.8m公尺s到27公尺，相當於8到10級風。

今天清晨6時，中央氣象署的觀測資料，高雄林園汕尾測得的風力為6級，陣風已有9級，另在小港鳳鼻頭測得風力3級，陣風也有7級。

據網路「台灣颱風論壇」表示討論，山陀兒強度稍微漸弱，颱風已經被北方高空槽線勾到，會漸漸往台灣靠近，但因為過去一段時間滯留，登陸時間又再稍稍延後，比最一開始晚了近12小時，預估今天深夜至明天凌晨間，自台南、高雄登陸，登陸後強度大幅減弱，但因為減弱的太快，被高空槽線丟包

接著又被東北季風壓制，今天幾乎在台灣上空「慢慢走」，提醒民眾，登陸熱區仍會有猛烈致災性的風勢，別因為減弱為中度颱風就輕忽了。

󠀠

山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部 防豪雨強風

中颱山陀兒暴風圈觸南部陸地 11縣市陸警 防13級強陣風

山陀兒轉中颱威脅仍大 吳德榮：延後至明晨從嘉南附近登陸

1張圖看山陀兒各地風雨時程 深夜起台南至高雄間登陸 恐猛烈致災風勢

相關新聞

整理包／強颱山陀兒龜速卡家門口！全台22縣市齊放颱風假 停班停課資訊一覽

強颱山陀兒緩慢逼近，中央氣象署擴大陸上警戒範圍，新增彰化縣、南投縣，且雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備...

山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部 防豪雨強風

山陀兒颱風已於今天凌晨2時從強烈颱風減弱為中度颱風，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，目前7級風暴風半徑220公里，但是10...

山陀兒降中颱 專家：深夜才登陸 撞中央山脈將崩潰消散

山陀兒颱風已減弱為中度颱風，今天凌晨4時的中心位置在高雄的西南方約170公里之處，以每小時10公里速度，向東北進行。中央...

山陀兒轉中颱威脅仍大 吳德榮：延後至明晨從嘉南附近登陸

中央氣象署持續發布山陀兒颱風海上陸上颱風警報。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，山陀兒在台灣西南方...

颱風山陀兒逼近 菜價先漲破新高

「山陀兒」颱風來勢洶洶，儘管北部、中部昨風雨還不明顯，卻已衝擊全台菜價，葉菜大漲三到五成。根據台北農產運銷公司統計，昨每...

人潮湧KTV！好樂迪、錢櫃官網當機 業者：全台放假連線量更大

颱風山陀兒襲台，全台22縣市2日放颱風假，民眾搶訂KTV，導致好樂迪、錢櫃的官網及App當機。好樂迪今天證實，「這次湧進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。