陪打公費疫苗 可提前接種新冠疫苗

公費流感與新冠疫苗齊開打，第一階段十月一日起，共有幼兒、孕婦及年逾六十五歲長者等十一類對象，公費接種兩種疫苗，陪同接種的親友，如符合第二階段新冠疫苗接種資格（滿六個月以上者）也可同時接種，不用等到十一月一日。

衛福部疾管署長莊人祥表示，十月起第一階段接種對象為六十五歲以上一般民眾、五十五歲以上原住民、安養／長照機構受照顧者及工作人員、幼兒、孕婦、醫事人員、有潛在疾病者、新手爸媽、幼兒園托育人員／保母、禽畜／動物防疫相關人員，以及國小、國中、高中職、五專一至三年級學生等，共十一類族群，人數約八一二萬。

第二階段於十一月一日開打，五十至六十五歲無慢性病成人可接種公費流感疫苗，約五二九萬人。滿六個月以上者可打新冠疫苗，幾乎全民均能施打，衛福部長邱泰源表示，今年度新冠疫苗選株為JN.1，疫苗接種保護力約可維持一年，建議民眾每年接種當年度疫苗，以獲得最佳防護力。

今年催打口號為「左流右新、健康安心」，左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀表示，這兩種疫苗可在同一天，或間隔任何時間施打在不同部位，希望提升高風險族群接種率，有效降低高風險者感染後併發重症的風險。

這次公費接種共有兩大特點，一為十月起民眾只要陪同第一階段公費疫苗對象至醫療院所接種新冠、流感疫苗，就可以同時施打新冠疫苗，不用等到十一月一日第二階段。此外，本次公費流感疫苗共有五種廠牌，為史上最多，分別為國光生技、賽諾菲、葛蘭來素史克、東洋及高端，其中國光、高端不適用在未滿三歲的幼兒。

值得一提的是，今年疫苗開打首日，共有嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市、花蓮縣、台東縣等六縣市因為放颱風假，而開打順延，這也是國內自一九八八年公費流感疫苗接種以來，開打首日首度遇上縣市放颱風假。