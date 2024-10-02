新冠XEC變異株 恐釀秋冬大流行

由新冠病毒變異株KP.3.3與KS.1.1重組突變而成的「XEC變種病毒」，已在全球十五個國家出現確診病例，我國竟名列其中，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，此變異株恐讓掀起台灣秋冬一波疫情，主要症狀為嗅覺喪失、食欲不振。

今年六月在德國首次發現XEC變種病毒，世界衛生組織最新通報資料顯示，全球已有十五個國家出現確診病例，包括，斯洛維尼亞、比利時、德國、荷蘭、丹麥、台灣、法國、以色列、義大利、瑞典、愛爾蘭、英國、 加拿大、西班牙和美國；其中德國XEC病毒盛行率最高，達百分之十八，英國盛行率百分之七，美國盛行率低於百分之五。

「KS.1.1、KP.3.3都源自於JN.1，而JN.1變異株在台灣已流行很長一段時間，因此XEC病毒可能成為今年秋冬季主流變異株。」陳秀熙說，除了發燒、喉嚨痛、咳嗽、身體疼痛等症狀，XEC變異株還可能造成嗅覺喪失、食欲不振等，且因突變特性，傳播力更強。

陳秀熙表示，新冠疫情恐於秋冬捲土重來，提醒年長者、免疫力差、慢性病患者等「脆弱族群」務必提高警覺，做好勤洗手等防疫措施。至於嬰幼兒，尤其新生兒從未暴露於新冠病毒，體內並無任何抗體，家長務必要小心防範。

目前戴口罩等防疫措施均已解除，陳秀熙建議，民眾應踴躍接種最新新冠疫苗，這是針對JN.1變異株研發，可以提供有效保護力，減少住院或重症風險，防範新型變種病毒再次大流行。