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開放敬老卡搭高鐵？ 交長：估需7千萬

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

民進黨立委張宏陸昨質詢時，關切各縣市敬老卡能否搭乘高鐵交通部長陳世凱表示，十二個站體要接受敬老卡，高鐵必須要更改硬體，經費粗估七千萬元，「我們一起來促成」；行政院長卓榮泰則說「值得花費」。

張宏陸表示，現在敬老卡可以搭乘台鐵，先前有請教交通部前部長李孟諺，高鐵是否能夠比照台鐵辦理，得到交通部非常支持的回應，目前進度如何？

陳世凱表示，每個縣市都有發放敬老卡，未來希望拓展到更多運具，交通部也有跟高鐵公司研究，目前要做到十二個站體全部都接受敬老卡，高鐵公司必須更改硬體，經費加起來大概要七千萬元，另外還有更改軟體的費用，因為每個縣市的系統不盡相同。

張宏陸認為，七千多萬元不能說少，「但是全台灣長者有多少？金額在整個交通部算是九牛一毛。」

卓榮泰說，自己都有把敬老卡帶在身上，「我真的用過它搭公車，但是還沒有搭過台鐵」，如果能夠更加充分使用，很多長者都可以四處跑，建議交通部跟高鐵公司協調一下，「盡量讓長者因為活動而健康，健康也不用這麼多照顧經費」，這筆金額值得、也應該花費。

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