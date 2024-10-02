台鐵去年誤點143萬次 交長要求：像高鐵一樣準

國民黨立委吳宗憲昨天質詢，引用審計部報告，指台鐵旅客列車去年誤點一四三萬餘次，就連他的辦公室主任也常因台鐵誤點而遲到。交通部長陳世凱表示，要求台鐵像高鐵這麼精準，這才是大家想要的目標，希望台鐵準點率要再加強。

對此，台鐵產工表示，乘客上下車停等時間是誤點主要原因，部長談論準點率前，應先釐清誤點率原因；台鐵則說，已規畫設置車站準點、誤點率統計系統，最快後年上路。

吳宗憲質疑，陳世凱是否說過台鐵誤點五分鐘可以接受？私人企業不接受誤點，就連立院九時開會，就是九時開會，也沒有所謂誤點，陳世凱的講法讓底下台鐵人鬆一口氣，超開心，反正誤點五分鐘是可以的。

陳世凱澄清，沒有說五分鐘可以接受，這是台鐵本來就訂好的標準，誤點五分以內算在準點。自己還是要求，台鐵要像高鐵那樣精準，希望台鐵的準點率可以再加強。讓民眾、通勤族，或長途旅遊也好，可以抓準自己的時間，不會影響到上下班。

吳宗憲也關切月台門的裝設，陳世凱說，台鐵相對複雜，因車型不一樣，且每個門開的地方也不太一樣，這一點已經在努力了，明年第一個測試的閘門會在高雄完成，完成測試後會挑風險相對高的站設置。

台鐵產工秘書長吳智宇表示，高鐵站與站之間的距離較長，就算誤點也可以加速把時間追回來，但台鐵站點多、車種複雜，若不能加速，只能在停靠小站時「準時」開車。再加上台鐵大站通勤狀況亂，上下乘客多、需停等的時間較長，成為誤點主要因素。

台鐵說明，台鐵車種、車速、道路複雜，事故多，不如高鐵車種單一且道路完全封閉。「五分鐘內算準點」的標準，是參考各國情況所訂定；目前準點率為百分之九十七點一。

台鐵表示，規畫在較有參考點的車站設置統計系統，了解每日或每月站點的準點及誤點率，最快後年上路，實施約三個月後就能初步了解各站狀況。