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健康你我他／退休生活是減法 學習力別中斷

聯合報／ 文／王錫璋（北市中正）
服務公職31年，退休後，我沒有另尋私立學校謀職，但也沒有無所事事。圖／王錫璋提供
服務公職31年，退休後，我沒有另尋私立學校謀職，但也沒有無所事事。圖／王錫璋提供

服務公職31年，退休後，我沒有另尋私立學校謀職，但也沒有無所事事，畢竟當時還有一個女兒在讀大學，仍然要花錢。

退休前，老妻在家附近購一小舊公寓當書房，我退休後把那裡當辦公室，除了中午回家吃午餐外，就在那裏閱讀、寫作。我當圖書館員時，發現彼時報章雜誌很少介紹圖書館的，因為圖書館員大都只寫論文式文章，與一般民眾有距離。因此我立志在書房學習用散文或報導文學的方式，寫成文章投稿到各報刊。

十年終有成，我出版了《愛上圖書館》、《迷戀圖書館》兩本書，在圖書館放入了文學類書架上。

因為喜歡閱讀，退休後十年內，我也獲北市圖之邀，參加該館舉辦的「好書大家讀」青少年優良圖書的評審工作，每年獲得獎座一座。其實參加好書評審，我也可以向許多青少年文學專家學習，又能讀遍許多新出版的青少年讀物，也是退休後的收獲之一。十年後，因視力老化了，我才辭掉這兼差工作。

如今退休已20年，其間因年歲關係，我逐漸取消晚上打羽球、清早慢跑等運動，只留半天去書房閱讀、寫作，下午從事走路、看展、參觀老屋、古蹟等較休閒的活動，因為「老兵雖然還未死，仍然要逐漸消逝」，老人的生活，要採取減法，慢慢減去一些活動，但學習力不要中斷就好。

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