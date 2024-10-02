午後，張阿嬤由孫子陪同至會談室，阿嬤自訴2年前因胸悶、脹氣、腰骨膝蓋痠痛及夜眠欠佳等身體「甘苦」到家醫科求診，近期失眠加劇、食欲降低，轉診身心科經醫師轉介諮商。

阿嬤和先生相依至3年前阿公離世，兒女皆已成家。阿公過世後，阿嬤還會去社區走走，後因跌倒行動不便，且感到聊天愈發無趣而少參與，兒女則不定時幫獨居的她採買送食。半年前，阿嬤的姊姊因病去世，她淚訴姊妹倆的故事、姊姊被送安養過程、疫情探視不便、感嘆人老不中用記憶衰退…，言語中透露，對姊姊的思念遺憾、個人的無助、人生的無意義。

阿嬤是因身體不適及夜眠欠佳求診，就醫療角度來看，阿嬤的憂鬱需要專業的協助。2022年國衛院調查顯示，台灣65歲以上長者，輕度憂鬱症和重度憂鬱症盛行率分別是3.7%和1.5%；衛福部指出，台灣5%-7%老人常覺得心情不好、悲哀、孤單提不起勁，但老人憂鬱就診率只有1.3%，多數未獲適當醫療。

超高齡社會將到來，認識老年憂鬱是偵測問題的開始。老人憂鬱症比起一般成年人的憂鬱更難以覺察，老年人多以身體不適來傳達情緒狀態，且其認知功能降低常被誤認為老化，尤其老人生活多以家庭為主，較難觀察到社會功能變化。就如張阿嬤，老伴走後獨居，跌傷後的不適讓疏離的生活更封閉，姊姊離世未能相送的遺憾，讓阿嬤的身心症狀明顯加劇。

老年憂鬱主因

1.壓力事件：老年常相伴死亡議題，親友的死亡就是壓力源，當周遭他人一一離開，易讓人產生無助甚至失去希望。

2.身體脆弱：身體受阻行為將受限，可能讓原本孤單的生活更形封閉。

3.孤單疏離：情緒憂懼若身邊又缺乏支持力，將使長者失去和他人連結並感到寂寞，可能加劇生命的無望。

常見3策略

1.衛生教育推廣：知識推廣有助民眾學習早期偵測並利早期治療，有助患者的安適，間接讓醫療資源更有效運用。

2.培養運動或嗜好：找出適合的運動或嗜好，不僅健身也可看見個人所能，並從健康或成就感的回饋找到更多的可能性。

3.與他人產生互動：不論是家人規律陪伴，或經活動創造與他人連結，都有助強化生命希望及意義感。