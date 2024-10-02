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健康主題館／98％女性習慣忍痛 久了恐變憂鬱症

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
疼痛是一種主觀感受，有9成8的女性寧願忍痛也不積極處理，疼痛會增加壓力、憂鬱感，忍久了會讓自己陷入負面情緒，甚至引發憂鬱症。圖／123RF
疼痛是一種主觀感受，有9成8的女性寧願忍痛也不積極處理，疼痛會增加壓力、憂鬱感，忍久了會讓自己陷入負面情緒，甚至引發憂鬱症。圖／123RF

● 疼痛會增加壓力、感覺孤獨無助

● 女性受荷爾蒙影響，易感受疼痛

● 長期疼痛會讓大腦痛感變得敏感

女性真的比較能忍痛嗎？其實女性受荷爾蒙影響，比男性還怕痛！疼痛是一種主觀感受，但有9成8的女性寧願忍痛也不積極處理，更高達9成6的女性曾因疼痛影響心情。台北市藥師公會發言人王明媛表示，疼痛會增加壓力、憂鬱感，忍久了會讓自己陷入負面情緒，甚至引發憂鬱症

女性3大痛：頭痛、肌肉痛、經痛

根據最新國人「疼痛認知行為調查」，女性最常感受的疼痛類型前三名分別是頭痛、肌肉痠痛、經痛，而在覺察自己疼痛的比例也較男性高。疼痛是一種主觀感覺，常會突然發生或是持續不斷；有些說不清楚的痛並非無病呻吟，可能是潛在的組織損傷，或生理、心理交互影響。

持續超過3個月以上的疼痛，又稱為「慢性疼痛」，台北榮總神經內科主治醫師吳致緯表示，當疼痛的訊號長期傳送至大腦時，大腦對於疼痛變得敏感，也會產生身體記憶，導致中樞神經敏感化，在這種情況下，止痛藥可能已經無法有效緩解疼痛，反倒增加身體負荷。

王明媛提到，疼痛會對心理造成影響，有高達9成6的女性曾因疼痛影響心情，她們會因為疼痛變得煩躁或易怒，也容易感到力不從心。疼痛情緒影響亦會加深心理上的「孤獨無助感」，調查顯示，近4成女性曾因疼痛與家人或伴侶產生衝突，也較容易因為疼痛發生而感到孤獨或認為沒有人理解自己。

止痛藥別吃過量 需釐清疼痛原因

發生疼痛該怎麼辦？吳致緯說，以頭痛為例，止痛藥可以緩解當下的症狀，不過服用過量反而會讓頭更痛。一個月使用止痛藥物超過10至15天以上，且連續超過三個月，就表示藥物使用量過多。這種治標不治本的無差別止痛法，不但無法緩解疼痛，還可能會引發「藥物過度使用頭痛」。

吳致緯建議，正確的診斷才會有有效的治療，要先「釐清疼痛原因」，例如區分是偏頭痛、纖維肌痛症、坐骨神經痛或是其他疾病。某些類型的疼痛可以找到病灶，並且用手術或復健等方式改善，但是慢性偏頭痛、纖維肌痛症等慢性疼痛疾病，需要考慮使用預防性用藥，避免長期疼痛導致中樞敏感化、疼痛感覺增強。一旦長時間處於疼痛狀態，就容易增加憂鬱與焦慮，陷入反覆疼痛與情緒不佳的惡性循環。

除了過度使用藥物、長期忍痛之外，生活壓力、重油重鹹食物、睡眠品質不佳也是身體疼痛的誘發因子，尤其是偏頭痛。吳致緯呼籲，民眾應改變生活型態，檢視運動、飲食、睡眠習慣，減少體內疼痛訊號物質的接收。有疼痛方面問題，應至神經內科、復健科、疼痛門診找出原因，透過正確診斷、適當治療，大多數患者都能有效控制症狀。

孤獨 憂鬱症 頭痛

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