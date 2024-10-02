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性別友善／標誌一國多制 就怕跑錯廁所

聯合報／ 記者翁唯真曾增勳張裕珍／桃園報導
桃園區公所一樓的性別友善廁所，告示牌有男性、女性與融合男女特徵的跨性別角色。記者曾增勳／攝影
桃園區公所一樓的性別友善廁所，告示牌有男性、女性與融合男女特徵的跨性別角色。記者曾增勳／攝影

教育部力推性別友善廁所，環境部也宣布斥資2.8億提升數量。不過，各地性別友善廁所標誌「一國多制」，有的把男女圖案納入，也有融合男女特徵為跨性別圖案，缺統一識別標誌，甚至未跳脫傳統男女性別色彩。

桃園市府與各區公所趁改建廁所時增建性別友善無障礙廁所；記者實地了解，各友善廁所空間不一，有的小便斗、蹲式、坐式馬桶一應俱全，有的比較陽春。

各地友善廁所標誌各不相同，桃園、大溪區公所放上男女與跨性別角色3種圖案，中壢區公所同時掛上藍色男性、紅色女性圖案；桃園市府一樓友善廁所，把藍色褲裝男性、紅色裙裝女性角色二合一。

洽公的簡姓女子說，友善廁所多採用男女融合圖案標示，但各廁所版本不同，既然性別友善成趨勢，應統一標示才不會「霧煞煞」；李姓男子說，標示不一、男女融合的圖案也未必易懂，怕會跑錯廁所。

黃姓女子說，在大溪區公所使用過友善廁所，每廁間都有獨立隔間，男女共用如廁不會尷尬，應多推廣。

桃園市新明國小校長、國小健康與體育領域召集人姜智惠說，友善廁所標誌可融入各校特色，讓學生發揮創意，但部分設計讓人不容易懂，可搭配中英文標示輔助，若有統一識別也很好。

廁所 標誌 跨性別

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