學生反應：獨立廁間重隱私 如廁不尷尬

校園內性別友善廁所，有小學生好奇踏入。有校長說，有新生長得像小女孩，實際上是生理男性，校方將身障廁所掛上友善標誌，讓每個需要都得到重視。

桃園平鎮義興國小新設性別友善廁所，獨立廁間隱私度高，天花板加入彩虹元素。校方表示，爭取補助174萬元，沒有二元區分的男女標誌；校長馮立縈說，友善尊重融入日常，就像「無言的老師」，學生接受度高。

中壢區中正國小新完工友善廁所，包含1間身障廁所，4間有門的小便斗。校長許梅珍說，把低年級廁所改為友善廁所，可從小建立友善觀念。

記者觀察，低年級學生自然走進廁所，因每間有獨立空間，不因男女都能進入而尷尬。中原國小校長黃木姻說，有位新生外表與小女孩相同，入學一周才得知為生理男性，家長反映孩子沒廁所上，可見校園友善廁所有實際需要。

台南市新整修的廁所融入性別友善理念。大文國小強化防偷窺設置，上廁所更安心；南梓國小在洗手台上牆面展示學生畫作，讓廁所如同藝廊；開元國小忠誠樓友善廁所以黑面琵鷺、梅花鹿等為設計主題，深具特色。校長鄭國斌表示，讓學生在使用廁所同時，能感受到自然之美，也懂得尊重使用人的隱私空間。