性別友善廁所推2年 校園設置仍低

教育部兩年前頒布性別友善廁所設置指引，讓任何性別都能自在如廁，但是因為缺乏統一標準，六都學校設置率不一。台北、台中逾9成，新北、桃園4成多，台南、高雄約僅2至3成，有縣市直接在無障礙廁所加掛性別友善標誌，當性別友善廁所用。

南部有資深教師說，應有統一定義，否則淪為數字遊戲；另有校長表示，因非強制性，改建、新建所費不貲，加上使用率不高，男女都可進出，校方須承擔管理風險，也讓人打退堂鼓。

世新大學性別研究所教授羅燦煐說，廁所改建經費不少，可理解部分學校以無障礙廁所微調，但影響身障者如廁空間和權益，廁間僅一個馬桶也不足。要提升性別友善廁所數量，像北市有專案補助，可提高誘因；她還建議性別友善廁所不只「求有」，應雙管齊下，透過課程引導認識多元性別，達到性別教育的目的。

根據教育部指引，建議高中以下主要教學或活動空間，設置性別友善廁所至少1處，不應設在男廁或女廁內，硬體設施應注重隱私與人身安全。

桃園市258所中小學設置率約4成，教育局表示，去年迄今爭取中央補助2億元、為50校打造友善廁所，已納重點補助項目。

北市2016年起鼓勵學校設置，已有174校有友善廁所，預計今年底前再增39校，設置率達9成。新北市高中以下有143校設置或規畫，占46%。中和國小校長呂郁原說，多數男女廁相鄰，只要打通牆壁，為小便斗加裝隔間，就能男女通用，也可紓解女廁廁間不足問題。

台中市國中小目前設置率達百分百，教育局表示，早在2016年就試辦，除新建改建廁所，將無障礙廁所加掛性別友善標誌，可加速普及率。

台南市國中小預計年底可達84校，設置率近3成。高雄市國中小預計到年底，有72校有友善廁所，設置率約2成；教育局表示，因空間不足得擴建，又卡在經費問題，需申請補助。

桃園市教師會理事長陳俊裕說，改建廁所至少要花2、3百萬元，申請補助耗時，補助款也未必足夠，還得自覓財源，加上友善廁所非強制性，除非廁所太老舊，否則不會拆掉改建。

另有國小校長說，友善廁所使用率不高，若不同性別或同性間出現不當碰觸，校方得承擔責任與風險。

台南有資深教師說，友善廁所曾傳出女性遭偷窺，若無安全防護，反而不友善；目前友善廁所沒有統一定義與設置規範，有的花大錢改建，也有把無障礙廁所加掛名牌充數，各縣市各自解讀，淪為數字遊戲。

桃園市新明國小校長姜智惠說，有學校人數多但只有1間，有需求的學生需大老遠上廁所，應朝各樓層都設置。

（記者翁唯真、朱冠諭、陳秋雲、鄭惠仁、洪子凱、郭韋綺、劉懿萱）