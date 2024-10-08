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緊急狀況來襲…手電筒電池不夠免慌張！廚房一項物品可當救兵

聯合新聞網／ 綜合報導
手電筒若電池不夠時，可以用鋁箔紙代替應急。圖／Ingimage
手電筒若電池不夠時，可以用鋁箔紙代替應急。圖／Ingimage

颱風、地震等天災來襲時，勢必得做好應變措施來防範。即使如此，有時碰到突發狀況，難免會臨時缺少一些東西，像是想使用手電筒時，卻發現電池不夠的情況。不過在發生這種困擾時，其實還是有其他應急方法可以解決。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本警視廳警備部災害對策課曾在官方「X」上分享，表示當想要用手電筒，卻發現需要兩顆電池，而手上只有一顆時，其實可以使用廚房常見的「鋁箔紙」來作為替代品。

只要把鋁箔紙裁切成適當長度，並且捲成類似電池的圓桶狀，就能代替其中一顆電池使用。鋁箔紙製造商「東洋鋁業」說明，這是由於鋁箔紙能夠導電，因此能夠作為電力串聯媒介，讓手電筒依然能夠發亮。

不過，畢竟鋁箔紙並非真正的電池，因此用這樣的方式開啟手電筒，光線可能會比用兩顆電池時微弱一些，且只是突發狀況時的應急措施，平常不建議這樣使用，以免造成影響。

廚房 颱風

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