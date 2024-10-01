雙十戲說高雄的故事 紙風車邀烏坵人登台看戲

經歷暴雨延期的曲折，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第二輪最後一場演出，將在10月10日國慶當天在高雄永安舉行。第三輪正募款準備中，將持續帶給台灣孩子戲劇藝術的第一哩路。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天透過新聞稿表示，此刻心情像跑了很久的馬拉松，終點線就在眼前，「又喘又累但也興奮期待」。高雄永安最終場將在「在地故事」段落除了演出「高雄的故事」，用戲劇述說高雄的歷史沿革、風土民情，更加入烏坵的故事。

紙風車劇團團長任建誠表示，2011年8月，當時319鄉村兒童藝術工程搭軍艦到烏坵島演出，61位設籍烏坵的在台鄉親跟團員一起搭金門快輪返鄉，演出當天，一百多名駐軍跟跟烏坵的孩子們一起看戲，不管對他們或是對劇團同仁來說，都是難忘的回憶。

任建誠說，368藝術工程第二輪沒有去烏坵，改採邀約烏坵鄉親來永安看戲，也吸引不少當年參與的民眾和軍中弟兄開始跟紙風車人員話當年，相當開心。任建誠說368兒童藝術工程創造了「人與人的連結」，這份連結不分年紀、不分地域，「就像我們一直說的，每一個觸動心靈的地方，都是故鄉」。

紙風車表示，演出將在高雄永安區照顯府對面停車場演出，現場基金會設計限量「永保平安水晶貼紙」，將送給當天來永安看戲的孩子，演出前將抽出20位幸運觀眾，可以和「台灣幻想曲」靈魂人物「巫嬤嬤」合照拍立得照片作紀念。