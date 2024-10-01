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因應颱風山陀兒存糧需求 量販生鮮備貨量提升4倍

中央社／ 台北1日電
記者今前往新莊一處全聯，架上綠色菜葉全部賣光，雞蛋也賣完，只剩下菇類、根莖類、甜椒、玉米筍及結球萵苣、蘿蔓。記者江婉儀／攝影
記者今前往新莊一處全聯，架上綠色菜葉全部賣光，雞蛋也賣完，只剩下菇類、根莖類、甜椒、玉米筍及結球萵苣、蘿蔓。記者江婉儀／攝影

強颱山陀兒來勢洶洶，因應民眾存糧需求，量販、超市紛紛提高備貨量，例如愛買量販生鮮商品的備貨量提升4倍。業者指出，颱風期間以生鮮商品需求量較高，其次為泡麵、冷凍食品等，持續補貨上架。

氣象署表示，強颱山陀兒緩慢向北轉北北東移動，下午5時陸警範圍新增彰化、南投；目前山陀兒強度有減弱趨勢，預估明天傍晚之後以中度颱風上限的強度登陸台灣西南部機率較高。

颱風山陀兒步步逼近，家樂福觀察到，從上週末至今天，消費者主要購買葉菜類、肉類、蛋、泡麵、熟食烤雞與冷凍水餃，另啤酒、火鍋料也是熱銷商品。至於貨量方面，業者表示，持續到貨，並會在開店後第一時間補貨上架，目前採購潮有趨緩，蔬菜蔬果商品尚未搶空。

愛買量販指出，積極備貨，加強生鮮、零食、泡麵、飲用水，以及微波食品的存貨量；其中，生鮮商品的備貨量更提升4倍，以應對颱風來襲時居家自煮的需求，為因應颱風期間購物人潮增加，愛買特別增加收銀人員，縮短顧客結帳等候時間。

全聯全台超過1200間門市，瞄準需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠。全聯指出，颱風期間主要以葉菜類、根莖瓜果類等生鮮商品需求量較高，其次為乾貨泡麵、罐頭、冷凍食品等，全台門市生鮮商品到貨會立即上架，並視情況機動調整。

另外，因應颱風襲台，豐沛的雨量能可能造成後續菜價波動，全聯發揮通路力量，10月4日至9日配合台北市政府市場處啟動平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠。

貨量 颱風

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