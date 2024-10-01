統一發票7-8月期中獎清冊出爐 foodpanda花4元捧回千萬大獎

財政部今公布今年7、8月期統一發票中獎清冊，特別的是，有消費者支付foodpanda平台費4元，就中千萬大獎。

另外，這一期還有兩位消費者分別在桃園龜山統一超商鑫騰龍門市以及台中全家便利商店金南屯店，花35元中千萬特別獎。而花費最高的是花2萬2900元在桃園家樂福八德分公司買冷氣。

今年7、8月期統一發票共開出17張千萬特別獎及15張200萬特獎中獎發票，總計32名幸運得主捧回高額獎金。

以千萬特別獎中獎發票，小額消費不到百元的有5張，另外在超商消費有6張，其中，統一超商本期開出4張千萬特別獎，分別在桃園市龜山萬壽路第623分公司，消費35元買麵包、新北市新莊區中央路第1144分公司，花105元購買飲品、宜蘭縣五結鄉的五結路門市花110元消費、以及苗栗縣竹南延平路第174門市花100元消費發票。

全家開出1張特別獎，在台中金南屯店，花35元購食品。全聯1張特別獎在嘉義朴子嘉朴路門市，花339元買食品。