小確幸來了！雲端發票9-12月期將增開「500元專屬獎」50萬組

財政部賦稅署表示，今（113）年9-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將再增開50萬組為245萬組。

財政部賦稅署說明，為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，經衡酌統一發票給獎經費執行情形，規劃今年9-12月期每期統一發票開獎組數除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組及800元獎10萬組。

雲端發票專屬獎500元獎將增加為245萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由206萬6030組增加至256萬6030組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。

財政部賦稅署提醒民眾消費時索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎App進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，亦可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還有雲端發票專屬獎中獎機會。