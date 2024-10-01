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必瘦三原則！堅持幾步驟一定成功 營養師：這樣運動瘦更快

聯合新聞網／ 綜合報導
堅持三原則，營養師保證減肥成功。示意圖／ingimage
堅持三原則，營養師保證減肥成功。示意圖／ingimage

減肥總是失敗？「營養師杯蓋」近日在Instagram為大家整理了「必瘦攻略」，強調只要堅持三原則一定會瘦，邀請有興趣的朋友不妨一起挑戰！

一、控制碳水化合物

堅持下來可以大幅減少熱量攝取，穩定血糖。

實踐方式包含日常攝取少一半的飯量；每週最多吃兩次甜食，當然能不吃更好；吃東西前先確認營養標示。

二、增加蛋白質與纖維的攝取

增加蛋白質可避免肌肉流失，還可以避免熱量赤字過多，建議每一份豆魚蛋肉至少兩手掌；增加蔬菜，可以大幅增加膳食纖維攝取，提高飽足感。

另外，飲品減少精緻糖，增加蛋白質攝取，建議選擇牛奶或豆漿為佳。

三、調整生活作息

規律運動，良好睡眠，是增肌減脂的不二法門。建議每週運動大於三次，每次超過45分鐘以增加熱量消耗。

另外，睡前兩小時不吃東西避免影響睡眠品質，每次睡眠盡量睡滿七小時為佳。

營養師杯蓋強調體重控制其實不難，堅持「一少二多原則」，簡單調整生活習慣，一定很有幫助！

減肥 營養師

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