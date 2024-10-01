登革熱疫情群聚延燒 專家建議民眾可做4件事自保

新北新店、中和一帶發生登革熱群聚，累積57例個案，為此，疾管署成立應變工作小組及機動防疫隊，且三介廟及天山公園周遭9月24日起封山一個月。台北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任教授黃基森提出四大自保措施，「裝設紗門、捕蚊燈、清理積水容器，避免於吸血高峰期於戶外活動。」

黃基森在新北登革熱熱區實地走訪後有三大發現，值得居民注意：

一、 在三介廟至天山公園山區一帶，每小時可能約5至20隻蚊子叮咬，登革熱病患在可傳染期至該區域，就可能至少增加5隻蚊子帶有病毒，建議新北市持續封山。 二、當地雖已設有警示牌，但實地訪查當地20多個居民，均未做安全防護，以避免蚊蟲叮咬。 三、出沒在當地的民眾大都為高齡長者，一旦感染可能都會重症。

雖然目前病例數集中在新北，但其他縣市仍不可輕忽。黃基森說，白線斑蚊雖然平常在戶外，不會到家中，但是家裡若存放積水容器，形同「引狼入室」，特別是颱風過後積水多，就算到年底也不會因為太陽照射自然蒸發，必須要靠人為清理。

黃基森建議民眾，家中最好裝設紗窗、紗門，且至少16目規格才可以防止病媒蚊；若是小黑蚊則需要32目才足夠，另裝設捕蚊燈、電蚊拍。另外，埃及斑蚊息性「朝九晚五」，早上9至10點、下午4至5點為吸血高峰期，避免在此期間在戶外活動。

另外，羅一鈞指出，不只登革熱後再颱風一周防治關鍵期，類鼻疽在颱風後一周也是重點。今年凱米颱風後截至9月29日累積80例類鼻疽病例（包含13例死亡），高雄最多61例，特別呼籲慢性病民眾特別注意。