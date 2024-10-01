四種顏色大便不同警訊！解讀健康警報 醫師：千萬不能拖

大便不單純是身體的排泄物更是可以拿來檢查身體狀況的線索，醫師陳威智在臉書粉絲社團「痔瘡專家陳威智醫師-微創痔瘡手術」發布衛教小知識，教你由大便判斷身體的警訊。

陳威智指出，如果你的大便呈現以下四種顏色，就有罹患特定疾病的可能，建議趕快找醫生進行檢查，千萬不能拖！

墨綠色：膽汁濃度過高，有急性腸胃炎的風險

灰白色：膽汁含量過低，有胰臟癌、膽管癌的風險

黑便：上消化道出血，紅血球遭胃酸破壞釋放高濃度鐵質

鮮紅便：下消化道出血，痔瘡、肛裂、肛門膿瘍

除了用顏色判斷，陳威智也曾在粉專發表過世界級標準的《布里斯托大便分類法》，一共整理了七種大便形狀來作為身體健康的參考依據：

一、顆粒狀小球：缺乏水分、纖維，有便秘問題

二、香腸狀表面凹凸不平：由多個顆粒所組成，比前者稍微好一點，但仍有缺乏水分、纖維、便秘的問題

三、香腸狀表面有裂痕：還算健康，只要多補充一點水分

四、香腸狀表面光滑：最理想健康的形狀

五、塊狀，質地柔軟：腸道無法有效吸收食物的水分及養分

六、散狀或糊狀：腸道細菌失衡，若長時間持續建議就醫檢查

七、水狀無固體：有細菌病毒感染的可能，建議避免食用辛辣食物刺激腸胃