注意衰老警訊 65歲以上民眾聽力、視力、行動能力異常

隨著年齡增長，人體機能也會跟著自然退化，國健署統計，民眾利用「長者量六力」LINE官方帳號，及至社區據點、醫療院所進行「長者整合性照護指引」（ICOPE）評估，65歲以上長者的視力、聽力、行動能力異常率高，尤其是視力部分，占15%。

國健署署長吳昭軍表示，民眾除了健康檢查，及早揪出生理疾病之外，年滿65歲，應每半年運用「長者量六力」進行自我檢測掌握自身狀況。長者量六力包含了認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱，這六大身體功能指標都會導致生理疾病的發生。如果數值異常，可及早做壓力管理、改變生活習慣，預防或延緩疾病。

吳昭軍說，截至今年8月，台灣65歲以上長輩已超過440萬人，占全國人口18.9%，如何維持長輩身體功能是邁向超高齡社會的一大挑戰。國健署自110年起，參照世界衛生組織提出的長者整合式照護（ICOPE）指引，發展出長者功能評估的模式，並設置「長者量六力」LINE官方帳號，幫助長者及早發現風險、及早資源介入。

目前已有20.8萬人加入「長者量六力」LINE官方帳號，吳昭軍提醒，利用簡單的數位工具自我評估，讓長者了解自己的身體功能。如果發現異常，可另至醫療院所檢查，請醫護團隊擬定運動、營養等介入方案，減緩功能衰退，尤其是降低國人不健康餘命。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君表示，人口結構高齡化，民眾千萬別忽視認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱的異常，這些原因對衰退影響甚鉅，包括使失能人口日增。

以行動功能指標為例，下肢功能在不用手支撐情況下，難以從椅子上連續站起，65至74歲者占16.07%，75歲以上為47.64%，代表伴隨老化所引起肌少症。而65歲以上長者，過去一年「體重減輕」比率為10.13%，胡怡君提醒，要注意老年人非刻意體重下降成因複雜，過度消瘦警示疾病的隱憂。

國健署改版「長者量六力」LINE官方帳號，今年5月升級為一支手機可註冊5名長者，介面簡潔易懂，提供衛教資訊、線上課程、醫療資源地圖等，提供長輩或家屬協助居家自我評估。