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糖尿病患易長皮蛇…發生率比常人高出2倍 2類人為高風險族群

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
除呼吸道疾病外，秋冬也要提防俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹發作。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
除呼吸道疾病外，秋冬也要提防俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹發作。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

秋冬呼吸道傳染病盛行，流感、新冠肺炎、呼吸道融合病毒、肺炎黴漿菌等外，也要提防俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹發作，醫師提醒，糖尿病患者發生帶狀疱疹機率比一般人高2倍，曾接受免疫抑制劑的腫瘤癌症患者，風險也高10倍；美國研究也發現，曾感染新冠肺炎的患者相比未感染者，帶狀疱疹風險恐增加2.16倍。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行指出，50歲以上、尤其免疫功能不佳的患者，不僅是流感的高風險族群，也是帶狀疱疹的高風險對象，隨著年齡增加，帶狀疱疹的感染風險會顯著提高，最高可達一般人的3.8倍，應及早預防。

帶狀疱疹的重症高風險族群輪廓與流感類似，皆為50歲以上、慢性病患等免疫力不佳者，吳至行指出，慢性腎病、糖尿病等慢性病，會影響患者免疫功能，也更容易罹患帶狀疱疹、流感等感染性疾病，尤其帶狀疱疹病毒平時潛伏在脊髓神經節，身體免疫力下降時易誘發，研究指出，糖尿病患者發生帶狀疱疹機率比一般人高2倍，曾接受免疫抑制劑的腫瘤癌症患者，罹患帶狀疱疹的相對風險更為一般人的10倍。

吳至行提醒，即便帶狀疱疹痊癒，病毒也仍會在神經節潛伏，更可能併發嚴重後遺症，例如糖尿病患痊癒後，留下帶狀疱疹後神經痛的機率，比一般人高出了將近50%，痛楚可能持續數天至數年，還可能提高心血管與腦血管疾病風險；血液病患者罹患帶狀疱疹則可能容易出現瀰漫性帶狀疱疹、疱疹性腦炎等嚴重後果。

許多中壯年族群容易覺得，帶狀疱疹離自己很遙遠，吳至行表示，美國疾病管制與預防中心（CDC）研究，高達99.5%的40歲以上成人體內存在水痘帶狀疱疹病毒，疾管局發布的研究報告指出，台灣民眾一生中發生帶狀疱疹機率約為32.2%，等於每三人就有一人可能皮蛇上身，免疫力下降如熬夜、壓力大或換季，均可能引發帶狀疱疹發作；另根據2024最新研究，曾感染新冠肺炎的患者相比未感染者，帶狀疱疹風險恐增加2.16倍。

吳至行醫師，帶狀疱疹即使痊癒，病毒仍會潛藏在民眾體內，約一成的民眾會經歷帶狀疱疹復發，且最快2個月內就可能再次發作，嚴重影響生活品質，還可能造成不同器官的功能性損傷，以眼部為例，眼部周圍帶狀疱疹約占所有帶狀疱疹病例的10至15%，若未及時治療，恐導致嚴重視力受損，甚至導致中風與心臟病機率大增。

患者 皮膚科 糖尿病

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