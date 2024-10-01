兒童心導管醫材退出健保？健保署：廠商申請調升點數

日前心導管醫材可鎖管鞘因不敷成本退出健保，近期傳出一項導管醫材，因健保給付不敷成本，即將退出健保。據了解，該項要退出健保的心導管醫材，是由台灣曲克公司引進，為美國COOK公司生產。不過，衛福部健保署表示，該項醫材還未退出健保，但確實正在爭取提高支付點數。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，台灣曲克公司心導管各品項目前穩定供貨，尚未退出台灣市場，也沒有退出健保，但確實接獲廠商反應，希望調升支付點數，目前正在邀集兒科醫學會，相關醫學會與臨床專家一起評估討論，依程序提專家諮議會、共擬會議，最快11月共擬會議可以討論。

台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，成人心導管醫材，替代選項較多，小兒心導管醫材特殊尺寸，生產廠商較為單一，而醫材退出健保的原因，不外乎是健保核價低，導致廠商利潤有限。

黃育文表示，健保署針對兒童專用醫材，提高支付點數，但曲克公司心導管相關醫材，在成人與兒童部分規格相同，目前在健保歸類中並未細分，在專家會議當中，與臨床專家討論，相關產品是否是專為孩童設計，若是，將在支付上區分出特別規格，給予加成。

陳俊安表示，兒科病人仍有開刀等替代方案，但花費的健保資源是心導管數倍之高，「變成家長自費使用醫材幫健保省錢」，站在臨床醫師立場，只希望醫材好用、習慣，病人預後良好，希望大環境對孩子好一點，至少別讓兒童常用的醫材、藥物缺貨，甚至退出台灣市場。