聽新聞
0:00 / 0:00
兒童心導管醫材退出健保？健保署：廠商申請調升點數
日前心導管醫材可鎖管鞘因不敷成本退出健保，近期傳出一項導管醫材，因健保給付不敷成本，即將退出健保。據了解，該項要退出健保的心導管醫材，是由台灣曲克公司引進，為美國COOK公司生產。不過，衛福部健保署表示，該項醫材還未退出健保，但確實正在爭取提高支付點數。
健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，台灣曲克公司心導管各品項目前穩定供貨，尚未退出台灣市場，也沒有退出健保，但確實接獲廠商反應，希望調升支付點數，目前正在邀集兒科醫學會，相關醫學會與臨床專家一起評估討論，依程序提專家諮議會、共擬會議，最快11月共擬會議可以討論。
台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，成人心導管醫材，替代選項較多，小兒心導管醫材特殊尺寸，生產廠商較為單一，而醫材退出健保的原因，不外乎是健保核價低，導致廠商利潤有限。
黃育文表示，健保署針對兒童專用醫材，提高支付點數，但曲克公司心導管相關醫材，在成人與兒童部分規格相同，目前在健保歸類中並未細分，在專家會議當中，與臨床專家討論，相關產品是否是專為孩童設計，若是，將在支付上區分出特別規格，給予加成。
陳俊安表示，兒科病人仍有開刀等替代方案，但花費的健保資源是心導管數倍之高，「變成家長自費使用醫材幫健保省錢」，站在臨床醫師立場，只希望醫材好用、習慣，病人預後良好，希望大環境對孩子好一點，至少別讓兒童常用的醫材、藥物缺貨，甚至退出台灣市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言