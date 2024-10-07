創新家居選擇：直立式風琴簾創造專屬休閒與閱讀空間

在當今快節奏的生活中，人們越來越渴望在家中創造出一片屬於自己的安靜角落，用於遊憩、閱讀。隨著居住空間變得更加寶貴，直立式風琴簾應運而生，成為達成這一目標的創新選擇。它不僅適用於分隔更衣室或起居休憩區，更在多種空間配置中展現了無與倫比的靈活性和實用性。

直立式風琴簾，被譽為家中的空間分隔神器。其遮陽和隱私保護的雙重功能，使其除了作為劃分空間的理想選擇，作為落地窗窗簾更帶來顯著的節能效益。這種設計不僅提升了居家的美觀和實用性，還賦予了生活空間更多的可能性。選擇百年品牌Hunter Douglas直立式風琴簾，意味著選擇了經典與創新的完美結合。

圖／Hunter Douglas提供

圖／Hunter Douglas提供

想像一下，在家中的某個角落設置一個專屬的遊憩或閱讀空間。直立式風琴簾輕鬆地將這個空間與外界隔離開，創造出一個安靜而私密的環境。它的設計薄型，當不需要時可以將其隱藏起來，幾乎不佔用任何空間。更重要的是，它的位置和寬度可以根據需要隨時調整，提供了極高的靈活性。其無下軌道設計更讓居家無障礙。

為了讓更多家庭享受到直立式風琴簾帶來的便利和美感，即日起至2024年12月31日，HunterDouglas將推出體驗活動。在此期間，在指定的合約經銷門市下單購買，顧客將可選配體驗優惠價系列產品。這是將經典與創新完美融合的直立式風琴簾帶入您家的絕佳機會，不僅能夠豐富您的居住經驗，還能為您的家增添一份獨特的魅力。

更多資訊，請撥打08005555-00聯絡Hunter Douglas，或造訪Hunter Douglas官方網站。