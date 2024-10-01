嗅覺味覺異常回歸？新冠XEC變異株威脅 台大專家：恐釀秋冬大流行

新冠疫情流行初期，主流症狀為嗅覺、味覺異常，此類症狀一度在感染者的諸多症狀中消失，但台大公衛學院教授陳秀熙表示，由新冠病毒變異株KP.3.3與KS.1.1重組突變而成的「XEC變種病毒」，恐威脅台灣，造成秋冬疫情流行，且感染者可能再次面對嗅覺喪失、食欲不振等症狀。

陳秀熙表示，XEC變種病毒今年6月在德國首次被發現，世界衛生組織指出，全球已有15個國家出現確診病例，主要分布於歐洲，斯洛維尼亞、比 利時、德國、荷蘭、丹麥、台灣、法國、以色列、義大利、瑞典、愛爾蘭、英國、 加拿大、西班牙和美國；德國XEC病毒盛行率最高，達18%，英國盛行率僅7%。

「KS.1.1、KP.3.3都源自於JN.1，而JN.1變異株在台灣流行很長一段時間，因此XEC病毒可能成為今年秋冬季主流變異株。」陳秀熙表示，除JN.1、KP.3等變異株的發燒、喉嚨痛、咳嗽、身體疼痛等症狀，XEC變異株的症狀特色還包括嗅覺喪失、食慾不振等，且因其突變特性，導致傳播力更強，不過，台灣是否真的已出現XEC變異株，還需要病毒基因序列定位監控才能確認。

陳秀熙表示，XEC變異株威脅對象，除年紀大、免疫力差、罹患慢性病的「脆弱族群」，也包括嬰幼兒，尤其新生兒從未暴露於新冠病毒，因此並無任何抗體，必須特別留意；目前可供施打的疫苗，是針對JN.1變異株研發，能提供有效保護，減少住院或重症風險，防範新型變種病毒再次大六行。

衛福部疾管署指出，今年疫苗分2階段開打，今日起65歲以上、幼兒、孕婦、慢性病患、醫事人員、各級中小學及五專一至三年級學生、新手爸媽等11類人員可以接種流感與JN.1新冠疫苗；第二階段則從11月開始，流感疫苗開放至50至64歲無高風險慢性病成人；新冠疫苗開放至6個月以上所有年齡層民眾接種。