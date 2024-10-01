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腸病毒未脫流行期仍處高點 就診人數達五年同期最高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明我國腸病毒疫情狀況。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明我國腸病毒疫情狀況。記者李青縈／攝影

腸病毒疫情仍處在高點，疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒就診人數達五年同期最高。根據全國停課統計單周已經達231班，為五年同期次高，預估腸病毒流行期要等到10月中上旬才下降，11月中旬才會脫離流行期。

依據疾管署監測資料顯示，9月22日至9月28日門急診腸病毒就診人次計1萬7840人次，較前一周的1萬6550人次，上升7.8%，仍為五年同期最高，近期就診人次呈上升趨勢，疫情處於高點。

腸病毒上周無新增重症 ，社區流行病毒以克沙奇A型為主．近4周克沙奇A16型占29%，高於克沙奇A10型（占22.6%）。其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險上升。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

根據全國最新停課統計，9月8日至9月14日為單周231班，是五年同期次高，其中幼兒園170班、國小12班、托嬰中心等其他機構49班。疫情處高點，預估疫情至10月中上旬才下降，流行期將持續至11月中旬脫離，學校和家長仍要注意小朋友洗手好習慣。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒；處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染時，則使用濃度1,000 ppm的消毒水（10公升清水+200毫升市售家庭用漂白水），調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，尤其腸病毒在家庭及人口密集的場所最容易傳播，提醒大人出外返家後，務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疫情 疾管署 腸病毒

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