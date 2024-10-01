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影／公費流感及新冠疫苗同步開打 邱泰源呼籲配合時程盡速接種

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
疾病管制署今天舉辦「左流右新 健康安心」113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會，由邱泰源、莊人祥、Apple及趙國翔於現場率先施打，共同呼籲符合公費對象之民眾，配合開打時程盡速接種，以獲得完整保護力，保護自己及守護家人健康。記者邱德祥／攝影
疾病管制署今天舉辦「左流右新 健康安心」113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會，由邱泰源、莊人祥、Apple及趙國翔於現場率先施打，共同呼籲符合公費對象之民眾，配合開打時程盡速接種，以獲得完整保護力，保護自己及守護家人健康。記者邱德祥／攝影

疾病管制署今天舉辦「左流右新 健康安心」113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會，邀請衛生福利部長邱泰源疾管署署長莊人祥、疾管署副署長羅一鈞、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀、新興傳染病整備組組長黃彥芳、防疫大使Apple(黃緯婷)與牙醫師趙國翔夫妻一同出席，並由邱泰源、莊人祥、Apple及趙國翔於現場率先施打，共同呼籲符合公費對象之民眾，配合開打時程盡速接種，以獲得完整保護力，保護自己及守護家人健康。

邱泰源表示今年度政府持續提供約643萬劑四價公費流感疫苗及約550萬劑新版JN.1新冠疫苗，鑒於流感及新冠病毒變異相當迅速，每年流行病毒株亦有所不同，過往接種過的疫苗保護力約可維持1年，故建議民眾每年均須接種當年度疫苗，才能獲得最佳防護力。

程劭儀表示，作為家醫科醫師，呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等應盡速接種流感與新冠疫苗，此次新冠、流感疫苗同時接種，目的是希望能提升高風險族群接種率，2種疫苗可於同一天或間隔任何時間施打於不同部位上，以同時獲得二種保護力，有效降低高風險者感染後併發重症的風險。

防疫大使Apple分享，寶貝兒子出生快滿6個月，為了保護自己與小孩，今年特別接種新冠疫苗，另外也會提醒家中符合第一階段接種資格長輩盡快接種疫苗。牙醫師趙國翔亦指出，做為醫療界的一員，深知疫苗保護國人健康的重要性，除了落實衛生好習慣外，接種疫苗是最有效的防護。

疾管署指出今年度公費流感與新冠疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日自11月1日開始，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，並全面開放6個月以上民眾接種新版JN.1新冠疫苗；另為提升新冠疫苗接種便利性，疾管署已於9月23日發文周知，10月1日起陪同第1階段實施對象接種流感或新冠疫苗之民眾，如符合第2階段新冠疫苗實施對象，醫療院所及衛生所亦可於當下同時提供該位民眾接種，不受11月1日第2階段開打限制。

疾管署也提醒，今年全國約有近4,000家接接種合約院所，但因適逢山陀兒颱風來襲，可能因為停班、停課或院所臨時休診而無法接種，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管署流感新冠一起打最新防疫資訊專區、疾管家或1922專線，查詢鄰近合約院所並電洽確認或預約，以免院所無開診也節省等候時間。此外，前往接種時，應攜帶健保卡與相關證明文件(兒童健康手冊、孕婦健康手冊)，並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

疾病管制署今天舉辦「左流右新 健康安心」113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。記者邱德祥／攝影
疾病管制署今天舉辦「左流右新 健康安心」113年度公費流感及新冠疫苗開打記者會。記者邱德祥／攝影

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署 邱泰源

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