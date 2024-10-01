本土登革熱上周新增51例 羅一鈞：颱風後才是挑戰

新北登革熱群聚趨緩，疾管署發言人羅一鈞表示，新北群聚案累積57例，目前三介廟至天山公園持續封山將持續至10月底。目前評估疫情已經獲得初步控制，評估目前沒有需要成立前進指揮所等提升防疫作為，但颱風後一周為病媒蚊孳生關鍵，仍要留意家中積水容器。

國內上周（9月24日至9月30日）新增51例本土登革熱病例，16例男性、35例女性，介於10多歲至80多歲，居住於新北市新店區29例及中和區22例，發病日介於9月13日至9月28日，多數個案因出現發燒、惡心、頭痛、肌肉痛、腹瀉及嘔吐等登革熱疑似症狀後就醫，快篩陽性，採檢送驗後確診登革熱。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，經疫情調查發現大部分個案有中和區三介廟、興南市場或新店區天山公園等疫情風險區活動史，與前公布群聚個案屬同一群聚事件，該群聚案累計57例病例，包括新店區32例、中和區24例及花蓮縣1例，其中約4成為接觸者或擴大篩檢檢出。

群聚個案均感染登革熱第二型病毒，第二型須注意非典型症狀，容易有腹瀉、惡心、嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高；目前群聚個案中尚無重症或死亡個案。

主要風險區域仍為中和新店交界處之三介廟及天山公園周遭、中和興南市場；疾管署已經成立應變工作小組及機動防疫隊，不分平假日每日派遣2至3組人員至風險區協助防疫。除了孳生源清除、化學防治、擴大篩檢外，三介廟至天山公園9月24日起封山一個月，新店中和也在周末社區動員整頓環境。

今年截至9月30日，累計223例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計59例，病例分布新北市56例、高雄市2例及花蓮縣1例。另今年累計217例境外移入病例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓27例及泰國26例。

羅一鈞表示，新北疫情已獲初步控制，近期增加個案數明減少。但本周受強颱影響全台皆有豪大雨機會，請民眾注意自身安全並於颱風後落實「巡、倒、清、刷」，迅速清理家戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生，整理家園及從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。