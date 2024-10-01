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「左流右新」公費疫苗開打 疫苗陪打者可提前接種新冠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源接種新冠及流感公費疫苗。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源接種新冠及流感公費疫苗。記者李青縈／攝影

10月1日起公費流感疫苗開打，衛福部疾管署分兩階段提供流感及新冠供民眾接種。10月起長者、幼兒、孕婦等11類人員可以公費接種兩種疫苗。疾管署副署長羅一鈞表示，11月前陪同公費對象接種疫苗者，可以提前接種新冠疫苗，不受兩階段限制。

本年度疾管署提供643萬劑流感疫苗及550萬劑新冠疫苗，近4000家院所提供接種，分別10月1日和11月1日兩階段開打。衛福部長邱泰源、疾管署長莊人祥等人並現場接種兩劑公費疫苗，另外藝人Apple（黃暐婷）及其丈夫趙國翔牙醫師擔任防疫大使，呼籲符合滋個民眾儘速接種獲得完整保護力。

邱泰源表示，以往疫苗接種保護力約可維持1年，因此每年都應該接種當年度疫苗，以獲得最佳防護。今年新冠疫苗選株為JN.1，能有效對抗秋冬流行新冠變種病毒，並以左手流感疫苗、右手新冠疫苗「左流右新 健康安心」作為口號。

羅一鈞表示，自1988年接種流感疫苗後，今年疫苗開打首次遇到縣市颱風假，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市、花蓮縣、台東縣6縣市開打順延。第一階段自今日起跑，65歲以上、幼兒、孕婦、慢性病患、醫事人員、各級中小學及五專一至三年級學生、新手爸媽等11類人員可以接種流感跟新冠疫苗。

第二階段則是從11月開始，流感疫苗開放至50至64歲無高風險慢性病成人；新冠疫苗開放至6個月以上所有年齡層民眾接種。

本次開放民眾陪同第一階段前往接種新冠或流感疫苗的民眾，可以同時接種新冠疫苗，不受11月1日第二階段開打限制。羅一鈞表示，本次公費流感接種高達5種廠牌為史上最多，分別為國光生技、賽諾菲、葛蘭來素史克、東洋及高端，其中國光、高端不適用在未滿3歲的幼兒。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，此次新冠、流感疫苗同時接種，目的是希望能提升高風險族群接種率，2種疫苗可於同一天或間隔任何時間施打於不同部位上，以同時獲得二種保護力，有效降低高風險者感染後併發重症的風險。

防疫大使Apple表示，自己其實很害怕打針，但是為母則強，為了兒子的健康，自己仍是會接種疫苗。趙國翔也說，自己是醫護人員也是新手爸媽，夫妻一起相約打疫苗也是一種浪漫，呼籲符合資格的民眾儘速接種。

藝人Apple（黃暐婷）及其丈夫趙國翔牙醫師擔任防疫大使，接種疫苗也呼籲民眾一起接種疫苗。記者李青縈／攝影
藝人Apple（黃暐婷）及其丈夫趙國翔牙醫師擔任防疫大使，接種疫苗也呼籲民眾一起接種疫苗。記者李青縈／攝影
防疫大使藝人Apple（黃暐婷）及牙醫趙國翔夫妻一起接種疫苗。記者李青縈／攝影
防疫大使藝人Apple（黃暐婷）及牙醫趙國翔夫妻一起接種疫苗。記者李青縈／攝影

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

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