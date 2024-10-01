流感、新冠疫苗雙打恐副作用驚人？醫曝這點：可安心打

公費流感及新冠疫苗今開打，很多民眾擔心新冠疫苗副作用大，加上與流感疫苗一起打，副作用恐難以負荷？對此，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，引用以色列2022、2023年資料，施打「左流右新」和接種新冠疫苗的副作用是一樣的，民眾可安心接種。

台中市衛生局今在台中二中舉辦公費流感及新冠疫苗開打記者會。黃高彬接受媒體聯訪表示，今年截至9月為止，流感重症比去年一整年還多，今年流感嚴重，是今年覺得特別意外的地方，這與免疫負債有關，免疫負債至少到2026年才會跟過去一樣，最近這一、二年還是會有明顯的才會有免疫負債現象。

黃高彬說明，依衛福部建議，今年的疫苗採「左流（流感）右新（新冠）」施打。大家比較關心「左流右新」安全問題，引用以色列2022、2023年資料，施打「左流右新」和接種新冠疫苗的副作用是一樣的，頂多是頭痛、疲倦，施打處痠痛等，症狀約在48小時後消失。從以色列資料顯示，民眾可安心接種。

至於許多民眾質疑，過去已施打多次新冠疫苗，這次還需要再打嗎？黃高彬指出，今年新冠變異株JN.1和過去不同，過去曾感染過新冠或施打過疫苗者，對此次新的變異株來說是沒有效的，過去打的疫苗免疫力都將歸零，新冠重症致死率是流感的11倍，要特別注意，此次新冠疫苗為新的劑型，只要打一劑，不需要追加。