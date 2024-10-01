「長者量六力」改版 方便自我評估健康
「長者量六力」LINE帳號改版，衛教長輩圖能更輕鬆轉發！國民健康署署長吳昭軍1日在記者會指出，「長者量六力」功能再升級，改善互動介面、帳號可多人使用，並設有小遊戲，讓長者能更輕鬆檢驗認知、行動、營養與憂鬱等身體功能指標，鼓勵65歲以上長輩每半年定期自我評估，及早延緩失能。
玩小遊戲檢測身體
吳昭軍指出，截至113年8月，台灣65歲以上長輩已超過440萬名，佔全國人口18.9%，國健署自110年起參照世界衛生組織提出的長者整合式照護指引，設置「長者量六力」LINE官方帳號，針對認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等6大身體功能指標進行評估，盼及早找出長者是否有健康警訊。
「邊玩小遊戲還能檢測健康！」吳昭軍說，5月起LINE帳號率先升級為一機5人，一支手機可註冊5名長者，讓家人同時追蹤多位長輩的健康狀況。另外，介面更簡潔易懂，衛教資訊以更易閱讀的圖片、文字等方式呈現，並設有小遊戲、互動問答及視覺化食譜等多元互動型態，新增一鍵轉發功能，可輕鬆分享衛教資訊給親友。
若有不適儘速就醫
孝親網紅技安驚喜現身分享到，她運用「長者量六力」的自評功能對阿嬤進行評測，評測結果顯示阿嬤「憂鬱」功能異常，照著「長者量六力」的衛教資訊，情況獲得改善，同時也提醒阿嬤如果異常再次發生，可以藉由「長者量六力」快速找到附近的醫療機構尋求協助。
國健署呼籲，年滿65歲以上長者，每六個月或自覺身心功能狀況衰退時，可運用「長者量六力」進行自我檢測掌握自身狀況，若自評發現異常，請運用資源地圖搜尋附近社區據點，或至醫療院所接受深入的評估與處置，以及早預防及延緩失能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言