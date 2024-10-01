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「長者量六力」改版 方便自我評估健康

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國健署1日宣布長者照護LINE帳號「長者量六力」改版，呼籲長者多使用、定期檢查身體狀況。（直播截圖）
國健署1日宣布長者照護LINE帳號「長者量六力」改版，呼籲長者多使用、定期檢查身體狀況。（直播截圖）

「長者量六力」LINE帳號改版，衛教長輩圖能更輕鬆轉發！國民健康署署長吳昭軍1日在記者會指出，「長者量六力」功能再升級，改善互動介面、帳號可多人使用，並設有小遊戲，讓長者能更輕鬆檢驗認知、行動、營養與憂鬱等身體功能指標，鼓勵65歲以上長輩每半年定期自我評估，及早延緩失能。

玩小遊戲檢測身體

吳昭軍指出，截至113年8月，台灣65歲以上長輩已超過440萬名，佔全國人口18.9%，國健署自110年起參照世界衛生組織提出的長者整合式照護指引，設置「長者量六力」LINE官方帳號，針對認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等6大身體功能指標進行評估，盼及早找出長者是否有健康警訊。

「邊玩小遊戲還能檢測健康！」吳昭軍說，5月起LINE帳號率先升級為一機5人，一支手機可註冊5名長者，讓家人同時追蹤多位長輩的健康狀況。另外，介面更簡潔易懂，衛教資訊以更易閱讀的圖片、文字等方式呈現，並設有小遊戲、互動問答及視覺化食譜等多元互動型態，新增一鍵轉發功能，可輕鬆分享衛教資訊給親友。

若有不適儘速就醫

孝親網紅技安驚喜現身分享到，她運用「長者量六力」的自評功能對阿嬤進行評測，評測結果顯示阿嬤「憂鬱」功能異常，照著「長者量六力」的衛教資訊，情況獲得改善，同時也提醒阿嬤如果異常再次發生，可以藉由「長者量六力」快速找到附近的醫療機構尋求協助。

國健署呼籲，年滿65歲以上長者，每六個月或自覺身心功能狀況衰退時，可運用「長者量六力」進行自我檢測掌握自身狀況，若自評發現異常，請運用資源地圖搜尋附近社區據點，或至醫療院所接受深入的評估與處置，以及早預防及延緩失能。

【更多精采內容，詳見

憂鬱 長輩圖 阿嬤

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