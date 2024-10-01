不吃早餐增加風險！7種常見習慣超傷心臟 醫：嚴重恐致猝死

現代人生活步調緊湊繁忙，常常讓我們養成不好的生活習慣。這些行為或許看似無關緊要，卻可能對心臟健康造成嚴重影響。胸腔暨重症醫師黃軒指出心血管疾病是全球主要的死亡原因之一，而我們的生活方式常常成為推動其風險的關鍵因素。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發布貼文，他列出7種日常生活習慣，提醒這些習慣不僅會增加心臟病的風險，甚至可能導致心因性猝死。

一、一直不吃早餐

不吃早餐會使心血管疾病的風險增加22%，死亡風險也增加25%。研究表示，規律吃早餐有助於降低血壓，預防心血管疾病風險。

二、一直在打呼

如果你長期打呼，人體的收縮壓會上升3 mmHg，舒張壓上升4 mmHg。如果打呼是由阻塞性睡眠中止症候群（Obstructive sleep apnea, OSA）引發的，更加危險。長期的OSA會使心臟衰竭的風險增加至140%。

三、一直有壓力

生活壓力使我們的身體長期受到壓力荷爾蒙（cortisol）的影響，這些反覆長期的刺激會導致血壓升高，此外，膽固醇和血糖也會隨之升高。在長期生活壓力下，你的心血管疾病風險可能增加近2倍。

四、一直久坐不動

如果一直坐著不動，心血管風險會增加30%，每小時久坐會使心血管疾病風險增加5%。

五、一直過勞

研究人員發現，相比每周工作35-40小時的人，每周工作超過55小時的人，心肌梗塞風險增加17%，腦血管疾病風險增加35%。

六、一直過胖

體重過重和腰圍過寬是罹患心血管疾病的危險因素，體重指數（BMI）超過27.6，心血管疾病風險提升3倍以上，男性腰圍超過99公分、女性腰圍超過93公分，均增加罹患心血管疾病風險4倍以上。

熬夜使睡眠品質變差，長期睡眠不足會使心血管疾病風險增加67%。尤其睡眠不足5小時，研究顯示這些人的冠狀動脈鈣化程度會增加200%-300%。

透過對這7種常見的日常習慣進行分析，可以發現許多看似平常的行為實際上可能對心臟健康構成巨大威脅。黃軒強調無論是忽視早餐、久坐不動、熬夜和過度勞累，這些習慣的累積效應都會顯著增加心血管疾病的風險。因此，合理安排飲食、管理壓力、保持適當運動和充足的睡眠，將有助於維護心臟健康，降低心臟病發作的可能性。透過改變生活習慣，可以大幅改善心臟健康，延長壽命，並擁有更健康的生活品質。