「手機回收月」神腦回收舊機加碼抽iPhone 16 舊換新最高再折3千元

響應環境部10月「手機回收月」活動，神腦與臺北市政府環境保護局合作，於臺北市21家神腦門市，設置手機回收箱，鼓勵市民朋友回收廢手機、平板，每回收乙臺可換取50元7-ELEVEN禮券；在全台神腦門市回收廢手機、平板並成功登錄，還有機會抽中iPhone 16、Samsung Galaxy S24旗艦新機等獎項，回收當下加入神腦會員再送50元神腦幣入會禮，次月再贈50元神腦幣，並發送平板、穿戴裝置、手機配件優惠券。

想要將舊機回收的民眾，只要用舊機下載「神腦鑑價APP」，就可以檢測鑑價並會顯示估價結果，或是在神腦官網上也可公開查詢即時的回收價格，再就近到中華及神腦門市執行回收作業。神腦二手機回收流程皆在神腦體系內完成，從門市端檢測、至神腦維修體系二次檢測、確認原廠零件、資料清殺、分類出貨，均確保個資無外洩風險，讓民眾安心回收、放心選購。

為鼓勵民眾回收閒置的有價手機循環再利用，神腦通路10月舊機換購新機最高再現折3,000元。拿iPhone X、XS、XR、11～15系列回收，換購iPhone 16空機最多可折1,500元，再送600元神腦幣；拿iPhone 8以上機型，換購iPhone 16系列搭配中華資費月繳1,399元以上，再現折2,000元。

根據神腦統計，今年截至目前為止，二手機回收數約10萬台，較去年略有成長，尤其iPhone上市期間的回收數約佔全年的40%之多，其中iPhone 14、iPhone 15系列最為保值，而iPhone 11 128GB、iPhone 12 128GB、iPhone 13 Pro 256GB最多人回收，主因是這3支機款當年銷量較高，且iOS 18全新的AI功能，僅支援iPhone 15 Pro、iPhone 16系列，再加上舊機換新機的加碼折扣力道強，勾起消費者換新機的慾望。Android手機回收前3名的機款則分別是Samsung S21+、Redmi 13C、Samsung A52S。