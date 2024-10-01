手工藝助健康 專家：DIY讓人更快樂

喜歡DIY手作的人們活得更快樂！一項研究指出，從事藝術創作可透過獲得成就感來提高幸福感，而手工藝則是在生活中常見且容易的創作活動。專家指出，手工藝創作不僅能夠改善心理健康，還能有助於降低犯罪提升社會福祉，政府可考慮資助相關課程並積極推廣。

手工藝創造幸福感

《CNN》報導，安格里亞魯斯金大學研究團隊發現，參與藝術創作可透過獲得成就感來提高幸福感。該團隊調查手工藝創作如何影響英國民眾的生活滿意度，實驗中控制性別、年齡、健康、工作和經濟收入等影響幸福感的變數，以更準確調查超過七千位民眾參與手工藝活動的心理狀態。

報告指出，超過37%的受訪者在過去一年中至少參加一次手工藝活動，他們的幸福感、生活滿意度和生命價值都與手工藝創作呈正相關，然而，孤獨程度卻沒有明顯變化，代表藝術創作是可以獨立進行的嗜好。

格林維爾紀念醫院精神學家克拉克表示，所有形式的藝術都有益於促進心理健康，包括增強自尊、減少焦慮壓力、改善溝通和培養創造力等，即使人們的喜好不同，但依舊有適合各人的手工藝和藝術創作。

學手工藝比找工作容易

《富比士》指出，學習手工藝比找一份新工作還要容易，而手工藝創作會是改善幸福感的簡單方法，甚至能夠增加社會福祉。

安格里亞魯斯金大學心理學家凱斯表示，政府機構可考慮資助及推廣手工藝課程，並規定高危險族群參與其中，作為促進心理健康和預防犯罪事件的一種方式，尤其「參與手工製作是相對容易融入生活的實踐。」

「成就感對於幸福生活十分重要。」凱斯指出，手工製作和藝術創作本身擁有對作品的掌控，而當人們看到成果進步便會產生自豪，尤其創造力能夠培養對自身的韌性、恢復與和解，並幫助人們尋求生命的意義。

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