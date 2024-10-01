心導管醫材傳退出健保 台大醫：兒科病患首當其衝

日前心導管醫材可鎖管鞘才因不敷成本退出健保，現又傳出另一項導管醫材，因健保給付不敷成本，即將退出健保。台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，該項心導管醫材，供應兒童特殊尺寸，退出健保後，兒科病患首當其衝。

陳俊安表示，兒童心導管醫材缺貨已是陳年議題，有些醫材是成人與兒童品項相同，僅尺寸不同，廠商進貨時，考量兒童用量少，擔心庫存過期，進貨量較為有限；有些心導管醫材，是兒童專用，同樣因用量少，廠商進貨時相對保守，如兒童心導管手術用穿刺，是最簡單的醫材，但近期手邊也都缺貨。

陳俊安說，近年兒童常用的心導管醫材經常缺貨，除前述穿刺針外，嬰兒瓣膜擴張常用的氣球導管、小號的血管鞘與特殊診斷導管等，醫院亦經常要不到貨，「必須提早下訂單，痴痴等船靠岸，貨到時會有想放鞭炮的衝動。」而有些醫材廠商，因考量利潤，會要求醫院將兒童心導管醫材買斷，自付庫存過期的後果，但這也是在商言商必然的現象。

據了解，該項要退出健保的心導管醫材，是由台灣曲克公司引進。陳俊安表示，成人心導管醫材，替代選項較多，小兒心導管醫材特殊尺寸，生產廠商較為單一，而醫材退出健保的原因，不外乎是健保核價低，導致廠商利潤有限。

陳俊安表示，心導管醫材退出健保，兒科病人仍有開刀等替代方案，但花費的健保資源是心導管數倍之高，「變成家長自費使用醫材幫健保省錢」，站在臨床醫師立場，只希望醫材好用、習慣，病人預後良好，否則明明能把病人治療的更好，卻因為醫材問題受到限制，「只希望大環境對孩子好一點，不求健保給付新的、䀚貴的醫材，至少別讓兒童常用的醫材、藥物缺貨，甚至退出台灣市場。」