快訊

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

教檢通過率僅五成 素養題太難或素質惡化？

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

聽新聞
0:00 / 0:00

心導管醫材傳退出健保 台大醫：兒科病患首當其衝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，兒童心導管醫材缺貨已是陳年議題。本報資料照片
台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，兒童心導管醫材缺貨已是陳年議題。本報資料照片

日前心導管醫材可鎖管鞘才因不敷成本退出健保，現又傳出另一項導管醫材，因健保給付不敷成本，即將退出健保。台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，該項心導管醫材，供應兒童特殊尺寸，退出健保後，兒科病患首當其衝。

陳俊安表示，兒童心導管醫材缺貨已是陳年議題，有些醫材是成人與兒童品項相同，僅尺寸不同，廠商進貨時，考量兒童用量少，擔心庫存過期，進貨量較為有限；有些心導管醫材，是兒童專用，同樣因用量少，廠商進貨時相對保守，如兒童心導管手術用穿刺，是最簡單的醫材，但近期手邊也都缺貨。

陳俊安說，近年兒童常用的心導管醫材經常缺貨，除前述穿刺針外，嬰兒瓣膜擴張常用的氣球導管、小號的血管鞘與特殊診斷導管等，醫院亦經常要不到貨，「必須提早下訂單，痴痴等船靠岸，貨到時會有想放鞭炮的衝動。」而有些醫材廠商，因考量利潤，會要求醫院將兒童心導管醫材買斷，自付庫存過期的後果，但這也是在商言商必然的現象。

據了解，該項要退出健保的心導管醫材，是由台灣曲克公司引進。陳俊安表示，成人心導管醫材，替代選項較多，小兒心導管醫材特殊尺寸，生產廠商較為單一，而醫材退出健保的原因，不外乎是健保核價低，導致廠商利潤有限。

陳俊安表示，心導管醫材退出健保，兒科病人仍有開刀等替代方案，但花費的健保資源是心導管數倍之高，「變成家長自費使用醫材幫健保省錢」，站在臨床醫師立場，只希望醫材好用、習慣，病人預後良好，否則明明能把病人治療的更好，卻因為醫材問題受到限制，「只希望大環境對孩子好一點，不求健保給付新的、䀚貴的醫材，至少別讓兒童常用的醫材、藥物缺貨，甚至退出台灣市場。」

健保 醫師 醫材

延伸閱讀

健保點值目標明年1點0.95元 卓榮泰、邱泰源不同調

以公務預算紓解健保壓力 林靜儀承諾確保罕藥供應無虞

健保協商兩案併陳醫界仍要罕藥退出 病友擬向部長陳情

醫界盼罕病藥費移出健保 國健署：邏輯何在

相關新聞

心導管醫材傳退出健保 台大醫：兒科病患首當其衝

日前心導管醫材可鎖管鞘才因不敷成本退出健保，現又傳出另一項導管醫材，因健保給付不敷成本，即將退出健保。台大兒童醫院心臟科...

進口老牌也出包！伍斯特醬致癌農藥超標 退運銷毀1332公斤

進口老牌調味醬出包！衛福部食藥署今天公布，欣臨企業股份有限公司從美國輸入2批「伍斯特醬汁」（LEA & PERRINS）...

流感、新冠疫苗雙打恐副作用驚人？醫曝這點：可安心打

公費流感及新冠疫苗今開打，很多民眾擔心新冠疫苗副作用大，加上與流感疫苗一起打，副作用恐難以負荷？對此，衛福部傳染病防治醫...

「長者量六力」改版 方便自我評估健康

「長者量六力」LINE帳號改版，衛教長輩圖能更輕鬆轉發！國民健康署署長吳昭軍1日在記者會指出，「長者量六力」功能再升級，改善互動介面、帳號可多人使用，並設有小遊戲，讓長者能更輕鬆檢驗認知...

手工藝助健康 專家：DIY讓人更快樂

喜歡DIY手作的人們活得更快樂！一項研究指出，從事藝術創作可透過獲得成就感來提高幸福感，而手工藝則是在生活中常見且容易的創作活動。專家指出，手工藝創作不僅能夠改善心理健康...

「手機回收月」神腦回收舊機加碼抽iPhone 16 舊換新最高再折3千元

響應環境部10月「手機回收月」活動，神腦與臺北市政府環境保護局合作，於臺北市21家神腦門市，設置手機回收箱，鼓勵市民朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。