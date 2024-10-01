中醫治療胃食道逆流：不在制酸 而是要調脾胃與疏泄肝氣

1名職業婦女，因上班壓力大，三餐不固定，近來胸骨下心窩處偶爾有灼熱或緊縮感。隨著工作加重，症狀發生越來越頻繁，不僅是會嘔酸水，有時甚至會出現胸骨後疼痛並傳到背後的情況，沒想到後來竟然感覺吞嚥困難，經胃鏡檢查出是胃食道逆流。所幸經中醫師以疏肝、和胃及降逆藥物後，情況獲得改善。

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科醫師李聰界說，胃的主要功能是分泌胃酸消化食物，由於胃中有粘液等保護屏障，所以不太容易被胃酸傷害，且胃的上下出口分別有賁門、幽門兩個括約肌約束，食物能充分在胃中被消化。胃食道逆流就是食道與胃連接的括約肌功能失調，或幽門括約肌關閉功能不全，胃和十二指腸內容物反流入食道產生對食道黏膜的傷，胃灼熱、泛酸是典型症狀、更嚴重者可出現食道黏膜糜爛而出血的情形。

他說，胃食道逆流屬於中醫「噎嗝」、「胸痛」和「吐酸」等病症範疇。中醫觀點是食道屬於胃的消化系統，胃腸具消化、轉運與水分潤澤功能，正常在胃中食物經胃的調降功能應進入小腸消化，若失去調節功能則會產生逆流現象。在中醫理論中，肝的作用類似自律神經功能，與腸胃蠕動功能相關，故影響到肝、胃都會產生胃食道逆流，例如：情緒不佳、飲食失調、勞累過度或久病損傷脾胃，都有可能誘發胃食道逆流。

李聰界說，胃食道逆流整體病因與飲食和作息相關，中醫辨證思維著重在肝氣犯胃或脾胃虛弱、胃氣不能順利下降所導致，故治療觀點不在於制酸，而在於調脾胃與疏泄肝氣的功能。因此，治療胃食道逆流的疏肝藥物以柴胡、鬱金為主，胸悶吞吐酸可添加枳殼、枇杷葉解鬱降酸。吐酸明顯需酌加清熱降火的藥物如黃連、吳茱萸等。腹脹脾胃損傷須添加砂仁、木香幫助脾胃消化。打嗝、嘔吐需酌加代赭石、旋覆花幫助降氣。若胃疼痛程度較重應酌加元胡、川楝子。

他說，胃食道逆流患者可將床頭提高10~20公分，以減少夜間食物逆流，且睡前不應再進食。治療期間應盡量減少如燒烤、炸辣、菸酒、茶、咖啡、巧克力及甜品等刺激性食物，肥胖者須減輕體重，避免穿太緊衣物、大便過度用力與經常彎腰及過度體力勞動。

李聰界說，中醫胃食道逆流治療思維著重於減少誘發因素、恢復黏膜屏障和抑制胃酸逆流，所以需根據每人不同體質用藥，才能達到根本兼顧的效果。