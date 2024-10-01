慢性疼痛恐引憂鬱 9成6女性受激素影響易怒

女性真的比較能忍痛嗎？其實女性受荷爾蒙影響，比男性還怕痛！疼痛是一種主觀感受，但有9成8的女性寧願忍痛也不處理。台北市藥師公會發言人王明媛表示，疼痛會增加壓力、憂鬱感，忍久了會讓自己陷入負面情緒，甚至引發憂鬱症。

有一種痛叫做「我覺得痛」，其實這些說不清楚的痛非無病呻吟，可能是潛在的組織損傷或生理、心理交互影響。王明媛以國內外多項文獻資料指出，女性確實比男性更容易感受到疼痛，原因為荷爾蒙波動、基因以及好發於女性的自體免疫疾病有關。

根據最新國人「疼痛認知行為調查」，女性最常感受的疼痛類型前三名分別是頭痛、肌肉酸痛、經痛，而在覺察自己疼痛的比例也較男性高。響應10月11日是台灣效法聯合國「世界女孩日」所創立的「台灣女孩日」，台北市藥師公會呼籲全國民眾一起正視疼痛問題。

疼痛與情緒是雙向影響，王明媛提到，有9成6女性曾因痛影響心情，她們會因為疼痛變得煩躁或易怒，也容易感到力不從心。疼痛的情緒影響亦會加深心理上的「孤獨無助感」，近4成女性曾因疼痛與家人或伴侶產生衝突，也較容易因為疼痛發生而感到孤獨或認為沒有人理解自己。

即使疼痛影響生活品質、影響人際互動及親密關係，但大多女性疼痛發生時還是選擇「隱忍」，害怕成為體恤的特殊對象，其工作能力表現被標籤化。王明媛提醒，忍痛並無法減輕疼痛狀況，而且會逐漸演變為慢性疼痛，變得更難治療。

身體的慢性疼痛是中樞神經敏感化所造成，一旦形成這類的疼痛，會比急性疼痛更難抑制。王明媛表示，民眾應建立自我照護觀念，適時用藥緩解疼痛。止痛藥並不可怕，目前市售止痛藥經衛福部核准，按照仿單服用都是安全無虞。若民眾對藥物有疑慮，可以主動到社區藥局諮詢藥師建議。

王明媛建議，遇到疼痛問題的第一步，要先釐清疼痛原因，並且掌握「黃金一小時」的止痛時間，尋找正確的方式舒緩疼痛。另外，若疼痛是跟身體疾病相關，最好的解決辦法是改善該疾病持續惡化。

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