90歲修女膝關節退化疼痛到無法跪禱 醫師用這項新技術改善

1名90歲修女自年輕時一路陪伴育幼院兒童長大，隨著年紀增長，膝關節退化越來越嚴重，不僅無法跟小朋友跑跳，甚至連每天例行跪禱儀式都感到力不從心。醫師評估後，考量患者對手術開刀接受度低，建議採用自體免疫細胞治療(AI Cells)，一個月後症狀有明顯改善。

亞洲大學附屬醫院神經外科醫師林志隆說，許多宗教的長輩就醫時，共同症狀都是被關節疼痛問題纏身，痠痛部位包括膝蓋、髖部、肩頸及手肘等，由於常需要執行各種宗教儀式，包括跪禱祭拜、搬運祭品、清潔廟宇或教堂環境等，隨之而來造成的身體病痛往往讓她們心有餘而力不足。

林志隆說，造成上述症狀，多半都是關節退化所造成，又以年長者居多。當關節軟骨逐漸消失，就會使關節腔變狹窄，甚至會衍生骨刺，症狀較輕時，會建議採用物理治療、減重、矯正不良姿勢、穿戴護膝或運動貼紮等方式，必要時也可服用止痛藥、注射玻尿酸、葡萄糖或PRP注射（高濃度血小板血漿）等。若上述方式都無法見效，就可能必須手術治療。

但年紀大患者排斥動刀，因此評估後，建議採用「自體免疫細胞治療」(Autologous Immune Cells；簡稱AI Cells)新技術，透過先抽取自身血液，經過血液細胞純化技術後，將取出的高濃度細胞萃取液注射到患部，不僅達到抗發炎效果，還能促進軟骨分化以及膠原蛋白的生成，更加有效修復受損的關節腔。這項由國人自主研究的醫療成果，目前已經取得美國FDA 二類醫材證，有助於推動多國臨床。

他說，這名修女經注射一個月後，痠痛情況大幅改善，尤其是以往準備起身或蹲下時，總是會一陣抽痛及發出「喀喀」聲，都已經好轉許多，讓她感覺「年輕好幾歲」甚至鼓勵身旁資深修女們安排診斷，避免小病拖成大病。

林志隆說，退化性膝關節炎雖然是老化必經的過程，但還是可以選擇減緩發生的速度，例如透過游泳、散步、瑜伽等運動紓緩症狀，或者補充富含鈣質、Omega-3、維生素C、維生素D的食物，維持骨骼健康，少攝取高糖、加工食品、高脂的食物，才能降低關節發炎的情形。