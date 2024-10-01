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進口老牌也出包！伍斯特醬致癌農藥超標 退運銷毀1332公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「LEA & PERRINS」伍斯特醬，殘留致癌農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供
「LEA & PERRINS」伍斯特醬，殘留致癌農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

進口老牌調味醬出包！衛福部食藥署今天公布，欣臨企業股份有限公司從美國輸入2批「伍斯特醬汁」（LEA & PERRINS），被檢出每公斤0.5至0.6毫克的致癌農藥環氧乙烷，不合格品項共1332公斤，已全數退運或銷毀，近半年美國調味醬不合格率為4.5%，從今年8月12日至明年2月11日止，採100%逐批查驗。

食藥署今天公布，最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富說，欣臨企業股份有限公司從美國輸入的2批伍斯特醬汁，被檢出每公斤0.5至0.6毫克的致癌農藥環氧乙烷，品牌名則為「LEA & PERRINS」，不合格品項總計1332公斤，在邊境全數退運或銷毀。

由於美國進口的調味醬料，屢在邊境被檢出不合格品項，均為殘留致癌農藥環氧乙烷，以及二氧化硫等物質，前者為不得檢出，林金富表示，今年3月22至9月23日，美國報驗調味醬料334批，總淨重1789.35公噸，檢驗不合格的有15批，總淨重5.26公噸，不合格率為4.5%，從今年8月12日至明年2月11日，對美國進口調味醬料，採100%逐批查驗。

伍斯特醬是一種醃肉醬料，會被作為牛排或肉類、港式料理等沾醬，也會被當作調酒血腥瑪麗（Bloody Mary）配方。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共14件，包含2批美國伍斯特醬；中國大陸紅花椒、辣椒乾、塑膠碗、新鮮白蘿蔔、茶壺套組；印度辣椒粉；日本冷凍丁香魚、水蜜桃；越南甘藍菜、綠蘆筍；2批韓國鮮哈密瓜。

欣臨企業股份有限公司從美國輸入2批「伍斯特醬汁」，被檢出每公斤0.5至0.6毫克的致癌農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供
欣臨企業股份有限公司從美國輸入2批「伍斯特醬汁」，被檢出每公斤0.5至0.6毫克的致癌農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

美國 衛福部 農藥殘留 食藥署

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