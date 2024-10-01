山陀兒逼近！台鐵南迴線、花東線停駛 下午3時彰化-屏東陸續停開

山陀兒步步逼近，台鐵公司今宣布，南迴線今全天停駛，東部幹線對號列車花東線停駛，北迴線蘇澳新至花蓮全縣停駛；西部幹線部分列車截短行駛，中午11時54分後，下行對號列車只行駛至嘉義、中午12時47分後，下行對號列車僅停駛至彰化。

因應強颱來襲，台鐵上午公布最新行車運行計畫，南迴線今全天停駛；東部幹線對號列車花東線停駛；北迴線蘇澳新至花蓮全線停駛，下行台北往花蓮僅行駛至蘇澳新、羅東。

西部幹線部分，部分對號列車截短停駛，自中午11時54分後，下行對號列車只行駛至嘉義、中午12時47分後，下行對號列車僅停駛至彰化；上行對號列車自下午3時以後，僅從彰化發車，等於下午3時後，彰化至屏東間對號列車陸續停開。

至於支線則正常營運，並視風雨情況機動調整。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(一)對號列車：

1.下行班次：

(1)371次台中=潮州間行駛。

(2)161次南港=潮州間行駛。

(3)105次基隆=新左營間行駛。

(4)111次(台北08：00開)南港=潮州間行駛(潮州=枋寮間停駛)。

(5)113次(台北08：28開)七堵=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)。

(6)115次(台北09：00開)基隆=嘉義間行駛(嘉義=屏東間停駛)。

(7)511次(海線、台北09：16開)及131次(山線、台北10：00開)起對號列車行駛至彰化站，511次彰化=新左營間停駛、131次彰化=潮州間停駛。

(8)653次(海線、台北19：11開)七堵=彰化間行駛(台東=七堵間停駛)。

(9)301次、501次全區間停駛。

2.上行班次：

(1)176次(潮州12:03開)前(含)各列次正常行駛，往北迴跨線列車行駛至蘇澳新站、宜蘭站或羅東站。

(2)128次(新左營13:40開)新左營=基隆間行駛(屏東=新左營間停駛)。

(3)132次(潮州13:45開)潮州=七堵間行駛(枋寮=潮州間停駛)。

(4)134次(嘉義15:55開)嘉義=基隆間行駛(屏東=嘉義間停駛)。

(5)138次(嘉義16:55開)嘉義=七堵間行駛(屏東=嘉義間停駛)。

(6)136次(台中17:25開)台中=南港間行駛(潮州=台中間停駛)。

(二)區間(快)車：基隆=潮州正常行駛，潮州=枋寮視風雨狀況機動行駛。

二、東部幹線：

(一)對號列車：

1.下行台北往花蓮行駛至蘇澳新、羅東。

2.花蓮=台東間停駛。

3.北迴線(蘇澳新=花蓮)全線停駛。

4.426次、421次、441次全區間停駛。

(二)區間(快)車：

1.下行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。

2.上行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

3.花蓮=台東間正常行駛，並視風雨情形機動調整。

三、南迴線：全線停駛。

四、支線：正常行駛，並視風雨情形機動調整。