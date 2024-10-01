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台灣虎航10月底開航高雄2航線 飛富國島促銷單程2999元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航10月28日將開航高雄-岡山、高雄-富國島航線。本報資料照
台灣虎航10月28日將開航高雄-岡山、高雄-富國島航線。本報資料照

台灣虎航先前宣布，將於10月28日開航高雄-岡山航線，今表示，將於同日同步開航高雄-富國島航線，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂，除了是台灣虎航從高雄飛航越南的第2條航線外，也是高雄出發的第10條航線，且慶祝新航線銷售，將於10月2日至10月3日推出單程未稅2999元起開賣促銷價。

近年來越南旅遊市場蓬勃發展，台灣虎航表示，2022年底首度插旗越南，先後開航桃園-峴港、高雄-峴港等兩條航線。而看好富國島的旅遊熱潮，在今年4月開航桃園-富國島航線後，高雄-富國島航線也宣布即將於10月底開航，讓南台灣民眾能以輕鬆省時的方式前往。

台灣虎航指出，高雄-富國島航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT493，每周一、三、五的上午8點自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT494，每周一、三、五的上午11點40分自富國國際機場起飛。慶祝新航線銷售，將於10月2日上午10點起至10月3日晚間23點59分推出單程未稅2999元起開賣促銷價，搭乘日期為10月27日至明年3月29日。

台灣虎航表示，目前高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港，待今年10月28日越南富國島、日本岡山開航後，將達10個航點。而今日也同步開賣冬季班表的桃園-福島航線。

台灣虎航 富國島 航線

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